Miesiąc po śmierci Pono, jego przyjaciel i współtwórca ZIP Składu - Wojtek Sokół - udzielił pierwszego wywiadu, w którym poinformował, jak zamierza oddać hołd zmarłemu muzykowi i wspomóc jego najbliższych po wielkiej stracie. Artysta podkreślił, że cała grupa raperów pracuje nad różnymi inicjatywami, lecz na ten moment ich szczegóły pozostają tajemnicą. Chcą stworzyć trwałe rozwiązania i nie skupiać się na jednorazowej pomocy, co wymaga dokładnego rozplanowania sił i możliwości.

"Mamy jakieś pomysły, wiesz, które się nie dzieją z dnia na dzień, dlatego nie chcemy o nich mówić, dopóki nie będziemy pewni, że to jest już na tyle poukładane, że można oznajmiać światu" - wyznał Sokół w rozmowie z "Gońcem", zaznaczając, że prace nad projektami już się rozpoczęły.

"Mamy bardzo poważne pomysły jako grupa, żeby po pierwsze go upamiętnić, a po drugie zabezpieczyć jego córkę. No wiesz, a co innego możesz zrobić naprawdę?" - skwitował znany raper.

Powstała zbiórka na rzecz córki Pono. W sieci nie brakowało krytycznych komentarzy

Po nagłej śmierci Pono całe środowisko muzyczne było wstrząśnięte. Dodatkowo tragiczne zdarzenie wywołało szeroką dyskusję w sieci, której głównym tematem była życiowa oraz finansowa sytuacja rodziny rapera. Wyszło na jaw, że jego najbliżsi znaleźli się w niezwykle trudnych warunkach. Matka córki Pono, Karina Wacławik, założyła internetową zbiórkę pieniędzy na pomoc dla pociechy, która straciła ojca.

"Największą miłością Rafała była jego córka Misia, o której zawsze mówił z czułością i dumą. Dziś jej życie zmieniło się w jednej chwili. Dlatego powstała ta zbiórka - z myślą o zabezpieczeniu jej przyszłości tak, jak zrobiłby to jej tata: z odpowiedzialnością, troską i miłością. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zapewnienie Misi stabilnego codziennego funkcjonowania, rozwoju oraz bezpiecznej przyszłości" - można było przeczytać w opisie akcji.

Cel zbiórki ustawiony został na 500 tys. złotych, a już samo jej powstanie wzbudziło kontrowersje wśród internautów oraz części hiphopowego środowiska. Niektórzy twierdzili wprost, że to "żerowanie" na śmierci Pono. "Wsparcie finansowe powinno jednak trafiać do dzieci które walczą o życie i zdrowie" - pisali fani.

Niedługo po fali krytycznych komentarzy rodzina Pono wydała w tej sprawie oficjalne oświadczenie. "Drodzy fani, droga społeczności, zdajemy sobie sprawę, że nasze działania mogą budzić różne emocje. Wczoraj wspomnieliśmy o zbiórce, która powstała w odpowiedzi na liczne pytania o możliwość wsparcia Michaliny. Rozumiemy, że Pono cenił swoją prywatność i wiele aspektów jego życia mogło być mniej znanych. Ta inicjatywa jest otwartą możliwością dla tych, którzy chcą ten gest wykonać w swoim czasie i na własnych zasadach. Zachęcamy, by podchodzić do tego spokojnie i bez pochopnych ocen" - można było przeczytać na profilu zmarłego rapera.

Pono był jedną z czołowych postaci polskiego hip-hopu. Zmarł niedługo po swoich 49. urodzinach

Pono zmarł 6 listopada 2025 r., a powodem jego śmierci był zawał serca. Raper był legendą polskiej sceny - publiczność znała go przede wszystkim z ZIP Składu. Odszedł zaledwie trzy tygodnie po swoich 49. urodzinach.

Pono, a właściwie Rafał Artur Poniedzielski, uznawany był za jedną z czołowych postaci polskiej sceny hiphopowej. Od 1997 r. współtworzył kolektyw ZIP Skład, był również współzałożycielem grupy Zipera, a często także nagrywał solo. Oprócz muzyki zajmował się działalnością społeczną i był przedsiębiorcą.

Solowy dorobek Pono zamyka album "Pondemia" z 2021 r. W sierpniu tego roku wypuścił utwór "Jedynak" z udziałem Czyżyka (prod. Folku). 20 listopada, na dzień przed pogrzebem, do sieci trafił ostatni numer nagrany z udziałem Pono - mowa o utworze "Żywa legenda" Bonusa RPK, w którem pojawili się także O.S.T.R., Bizarre, Liroy i DJ HWR.

