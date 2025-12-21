O.N.E.: "Na świecie jest pełno brutalności i my nie pozostajemy na to obojętne" [WYWIAD]

Tymoteusz Hołysz, Interia Muzyka: Tytuł waszego najnowszego albumu "Well, actually..." brzmi jak początek zdania, którym ktoś wchodzi w dyskusję. Co chciałyście tym zabiegiem przekazać?

Kamila Drabek: - Jest kilka różnych możliwych interpretacji tego tytułu, tego zdania, ale myślę, że jest to trochę o naszej muzyce - różne zdania tworzą spójną historię. W zależności od tego, którego utworu się słucha, różnie można to rozumieć, może to być "Well, actually..." jak Oops, we did it again - wydałyśmy następną płytę. Może to być zaskoczenie albo ktoś wtrącający i tłumaczący się, co można słyszeć czasem w improwizacjach. Jesteśmy otwarte na to, żeby każdy znalazł swoje ulubione znaczenie.

Patrycja Wybrańczyk: - W jazzowym świecie jest takie pewne zjawisko, cały czas jesteśmy w jakimś procesie i bardzo dużo rzeczy wydarza się na koncertach. Muzyka bardzo opiera się na improwizacji, także też ten element wydawania nowej płyty bardzo często jest po prostu takim koniecznym krokiem naprzód. Można to potraktować lekko, jako pewien zapis tego, w jakim miejscu teraz jesteśmy i myślę, że stąd też taki lekki tytuł, który otwiera różne interpretacje.

Sam krążek otwiera utwór "Robespierre?". To w jakimś sensie komentarz na temat tego, co się obecnie dzieje na świecie?

Monia Muc: - Szkoda, że właśnie nie ma naszej czwartej członkini zespołu, ponieważ to jest jej utwór, ona go zatytułowała w taki sposób i tutaj przekazuję dziewczynom rozwinięcie tego, co zaczęłam.

Kamila Drabek: - Przede wszystkim jest to Robespierre z pytajnikiem, to bardzo ważne w kwestii przekazu.

Patrycja Wybrańczyk: - Tak, generalnie Robespierre to taka postać, która jest kojarzona z dużą brutalnością, rewolucją i to pytanie jest takim symbolem, czy potrzebujemy ikon tak drastycznych, brutalnych? Jest też takim otwartym pytaniem w stosunku do tego, że obecnie na świecie jest pełno brutalności, pełno konfliktów i my nie pozostajemy na to obojętne. Nie chcę za bardzo wchodzić w jakieś głębsze interpretacje, bo to kompozycja Kateryny Ziabliuk, ale wiem, że takie odpowiedzi z jej strony padały.

Kamila Drabek: - Ja też mogę powiedzieć, że ze swojej strony rozumiem to jako takie studium postaci i rzeczywiście zadanie pytania. Jest ten dualizm, że coś jest rewolucją i możliwe, że miało dobre skutki, ale razem z tym szła przemoc. Myślę, że to się pięknie wyraża w harmonii tego utworu, na przemian są czyste partie i takie zabrudzone, czyli autorka się waha, rozważa. Tu jest coś dobrego, tu jest coś takiego skwaszonego, jakaś rozbita harmonia, czyli zmaga się ze swoimi myślami, ja tak czuję tę kompozycję.

Jak to u was wygląda w momencie, kiedy ktoś przychodzi do reszty zespołu z utworem? Dyskutujecie na ten temat, rozbieracie go, czy idziecie z tym, co dana osoba miała akurat na myśli?

Monia Muc: Próby akurat wyglądają u nas tak, jak nasze prywatne spotkania, czyli słuchamy siebie nawzajem i zawsze któraś z nas przynosi propozycję. W tym wypadku właśnie Kateryna, która dołączyła do nas 2,5 roku temu. Nie wiem czy nawet nie zaczynałyśmy między innymi od tego numeru. Przyniosła nam go na pierwsze próby, no i właściwie wyglądało to tak, jak zazwyczaj, akurat miała już gotowy w ramach utwór, ale oczywiście o tym dyskutowałyśmy, o kształcie tego, ona też była otwarta na nasze propozycje albo rozwiązania improwizacyjne czy harmoniczne. Zawsze to jest na zasadzie, że jest zarys - przynosimy albo jakieś fundamenty, albo gotowy utwór.

Za każdym razem próbujemy, żeby ta praca była jak najbardziej wspólna. Czasem jest bardziej ukierunkowana na jedną osobę, czasem jest to burza mózgów. Ja muszę przyznać, że tak się teraz wypowiadam, a w sumie na próbach wychodzi, że mam najmniej do powiedzenia, bo po prostu zawsze jestem zafascynowana tym, jak przebiega proces twórczy w głowach dziewczyn i zawsze mi się to podoba. Gdzieś tam sobie jestem bardziej na uboczu, ale też mam jakieś swoje 3 grosze do wrzucenia do tego woreczka, do tej skarbonki muzycznej.

Patrycja Wybrańczyk: - Ciekawe, że o tym wspominasz, bo ty Monia podczas pracy nad najnowszą płytą wniosłaś zupełnie nowy sposób pracy. Utwory Moni, które są na płycie polegają bardziej na koncepcji, aniżeli na gotowym szkicu, który jest zapisany w tradycyjnej notacji muzycznej. Przynosiłaś pewną historię albo jakiś zarys tego, co chcesz emocjonalnie czy narracyjnie osiągnąć. W niektórych utworach zawarte są jakieś konkretne historie i grałyśmy to, interpretowałyśmy i podczas słuchania, jak to brzmi, jak to razem się ma do siebie, podejmowałaś decyzję, jak to dalej poprowadzić. Było to moim zdaniem bardzo ciekawym procesem i też nowym, który pojawił się na płycie.

Pojawiły się na przykład utwory, które bazowały na tak zwanych graphic score'ach, czyli takich wizualnych kształtach tego, co ma się wydarzyć w utworze i potem już od nas zależy interpretacja. Stosowałyśmy różne nowe sposoby, metody kompozycji, notacji i pracy z materiałem.

Monia Muc: - Pierwszy raz też użyłyśmy kompozycji trochę z klasycznego podejścia, czyli nie było tam żadnej improwizacji, więc to też było super, że mamy w końcu numery, gdzie bawimy się właśnie rytmem i brzmieniem, a nie samą improwizacją i melodią.

Kamila Drabek: - Jeszcze tylko krótko co do tych kompozycji, posłużę się cytatem Tomasza Stańko, że kompozycje w muzyce improwizowanej to są preteksty do spotkania i do dyskusji, może niekoniecznie słownej, ale na przestrzeni tego pretekstu każdy ma możliwość powiedzieć, co czuje i co uważa i tę materię niby zapisaną, ale tylko szkicowo, zmieniać i popchnąć w jakąś inną stronę.

Patrycja, wspomniałaś, że niektóre z kompozycji niosą ze sobą jakieś ciekawe historie. Mogłabyś jakąś przytoczyć?

Patrycja Wybrańczyk: - Jeden utwór jest taką metaforą historii całego życia jednej z nas, tak w dużym skrócie. Pracowałyśmy przed tym albumem nad wspólną koncepcją i polegało to na tym, że razem zbierałyśmy różne muzyczne, ale też poza muzyczne inspiracje i tematy, które chciałybyśmy, żeby stanowiły coś, co spaja to wszystko. Nie doszłyśmy do tego, żeby jakiś temat stanowił jedną konkretną koncepcję, ale te wszystkie rozmyślania i nasze burze mózgów sprawiły, że nasiąknęłyśmy tym. Jednym z poruszonych tematów była na przykład tożsamość, własny podpis i indywidualność każdej z nas, a jednocześnie równość i demokracja, jak w zespole, co też jest cechą charakterystyczną naszego składu.

Kompozycja Moni Muc, a w zasadzie dwie, które są ze sobą połączone, mimo że są dwoma oddzielnymi utworami, to opowieść o całej drodze życia, bardzo personalna, osobista historia Moni. Fantastycznie było w tym uczestniczyć, bo bazuje to bardzo mocno na emocjach, na różnych etapach życia, które się przechodzi. To było dla mnie mocno tożsamościowe. Do mojej kompozycji pod tytułem "Cipher", stworzyłam pewien system, bazując na swoim imieniu. Posłużyłam się tutaj alfabetem Morse'a, który jednocześnie nadał rytm głównej melodii i głównemu szkieletowi utworu, ale też stworzyłam pewien system harmoniczny. Podporządkowałam odpowiednie dźwięki do odpowiednich liter i stworzyłam układy harmoniczne dla każdej z liter mojego imienia. Stworzyło to warstwę rytmiczną i harmoniczną i było zabawą z własnym podpisem.

Wielu kompozytorów to robiło. Na przykład słynne podpisy Jana Sebastiana Bacha, który właśnie swoje litery czy inicjały ujmował dosłownie w kompozycji. Był to ciekawy temat, żeby stworzyć coś nowego.

Dla mnie osobistym highlightem tej płyty są wspomniane "Fount", jego wybuchy i przejście do "Ry", które jest taką odwrotnością. Jak wytłumaczyłybyście, co dzieje się w tym utworze?

Monia Muc: - Skoro jestem autorką, no to tutaj się podejmę. Tak, jak Patrycja powiedziała, próbowałam zawrzeć w tym utworze różne etapy powstawania mnie jako osoby, zaczynając od jednej nocy, w której moi rodzice musieli pewien akt uczynić, aby to nastąpiło. Próbowałyśmy imitować właśnie odgłosy, które są przerażające, a z drugiej strony piękne, bo są na przykład początkiem życia, czyli płacz, narodziny, cały związany z tym ból, szczęście, miłość i radość. Są to różne etapy, plus dojrzewanie, które też może być najlepiej powiedzieć po angielsku "confusing" dla ludzi. Raz jest to podziwianie świata, a raz jest zamartwianie się tym, co się dzieje na zewnątrz i wewnątrz nas. Chciałam przez ten utwór pokazać, co do tej pory w moim życiu się zadziało właśnie od tej jednej nocy do teraz.

Patrycja Wybrańczyk: - Jeszcze chciałam dodać, że chyba moją ulubioną częścią tego utworu jest tak właśnie stricte muzycznie część, gdzie chciałyśmy osiągnąć szumy. Wchodzimy na ten świat, zaczynamy doświadczać i na początku jest bardzo dużo hałasu i niejasności. To jest ten moment, kiedy Kateryna pociąga struny czy szoruje po strunach ręką, Kamila na kontrabasie też daje dużo tekstur takich wręcz cielesnych i jest bardzo dużo tego szumu, pisków. Sprawia to niezwykłą atmosferę takiego chaosu, w którym nie potrafimy jeszcze się do końca odnaleźć.

Monia Muc: - Mam nadzieję, że wyraźnie słychać, że Patrycja gra bicie serca, natomiast ja przez saksofon oddycham. To też była dla mnie nowa forma użycia instrumentu. No a później przechodzimy do drugiego numeru, który jest powiedzmy melodią mojego życia, która się teraz toczy, więc jest bardziej soczysta i dojrzała. Mam nadzieję, że będzie kontynuacja różnych rozdziałów i będzie to wesoła muzyka.

A jak to się ma do twojego innego projektu? Monia, grasz też z Ciśnieniem, gdzie tych wesołych melodii jest jak na lekarstwo.

Monia Muc: - Ja nie wiem o co chodzi, może to też jest związane z tym, że wyszłam z depresji i po prostu widzę teraz świat bardziej kolorowym, bardziej go czuję. Jest dla mnie wszystko trochę intensywniejsze, dostrzegam wiele rzeczy, których wcześniej nie dostrzegałam. Już dyskutuję o tym z chłopakami, czytając recenzje tej płyty. Wszyscy interpretują, że jest ciężka, frustruje, pokazuje bunt, a szczerze powiedziawszy ja już nie wiem, który raz słucham tej płyty, bo próbuję dojść do tego samego.

Ja tam słyszę właśnie totalnie pozytywne przesłania. Chłopcy mówią, że już na koniec jest szaleństwo, że na tym saksofonie dmę, a ja sobie wyobrażam, że stoję na łące i wzywam zwierzęta z lasu, poważnie. Tę płytę odbieram tak, że ona mnie buduje i napawa taką pozytywną energią i nadzieją, co jest zaprzeczeniem tego, co reszta słuchaczy tam znajduje, więc ciężko jest mi się wypowiadać, że to dla mnie taki duży kontrast.

Sam tytuł jest dość sugestywny. "Angry noises" może na pewne rzeczy wskazywać.

Monia Muc: - Wiadomo, okładka też jest dosyć agresywna, ale to jest to, co jest w życiu. Dużo stykamy się z agresją, z ciężkimi tematami, ale wszystko to jest oplecione dla mnie taką poduszką ochronną, czymś, co jest przyjemne.

Patrycja Wybrańczyk: - Gatunków muzycznych jest bardzo dużo i czasami różne harmonie, dynamiki czy sposób wykonawczy je definiują. To, co grasz z Ciśnieniem musi być mocne, bo to jest po prostu wasza muzyka - taka ciężka i może mroczna dla większości. Cały czas masz tam też rolę mocno improwizującą i ta muzyka jest żywa, tworzy się na bieżąco. Adekwatne i aktualne jest stwierdzenie, że gra się to, kim się jest i w taki sposób, w jaki się jest w danej chwili, jak się żyje. Jeżeli gra się świadomie, to ma się ze sobą kontakt, więc dla mnie jedno drugiego nie wyklucza. Doświadczając życia w pełni tak, jak to robisz i tak, jak o tym mówisz, nawet jeżeli grasz coś, co pozornie na zewnątrz wydaje się szorstkie, to możesz to grać z zupełnie inną, własną intencją i sam styl tego nie definiuje. Jeżeli jesteśmy szczęśliwi, to niekoniecznie gramy wszystko w durze.

Monia Muc: - Tak jak mówisz, są jakieś definicje i jest to ubierane w ramy. Zawsze jest pytanie, jaka to muzyka, jaki gatunek, jest to ciężkie do ogarnięcia, tak samo z O.N.E. jest ciężko powiedzieć. Potem czytamy recenzje i jest dużo o tym, że mamy i te ładne melodie i właśnie te takie improwizowane. Bycie w tym drive'ie razem napędza, to, że tworzymy coś tak abstrakcyjnego, ale pięknego. Muzyka jest po to - no tu frazesami polecę - żeby nas łączyć i to, że możemy występować razem na scenie, to przecież piękne rzeczy. To też jest ekstra, że ja mam do czynienia z samymi zespołami, gdzie ja tych ludzi uwielbiam i kocham.

Chcecie przekazać jeszcze na koniec coś waszym słuchaczom?

Kamila Drabek: - Słuchajcie płyty, napiszcie nam co uważacie, że znaczy tytuł "Well actually..."!

Patrycja Wybrańczyk: - Tak, to też jest dla nas ważne, może każdy znajdzie w tym czasami bardzo eklektycznym zbiorowisku utworów jakąś swoją interpretację. Jesteśmy otwarte na różne rozmowy, które mogą z tego wyniknąć no i mamy nadzieję, że powrócimy z wieloma koncertami, żebyśmy mogły ten materiał zaprezentować. Cały czas planujemy kilka tras, także mamy nadzieję, że będzie się działo.

Monia Muc: - Nie mamy nadzieję, tylko tak się będzie działo w 2026, który już za rogiem, a teraz póki co, korzystajmy z tego, że jest trochę zimno i można się otulić kocem.

Magdalena Narożna podsumowuje 2025 rok. "Wchodzę w nowy rok z uporządkowanym życiem" INTERIA.PL