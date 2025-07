Już w przyszłym tygodniu 250 km za polską granicą miał ruszyć wyjątkowy projekt. W dniach 18-20 lipca gwiazdy światowego formatu zjechać miały do Bratysławy i zachwycić uczestników pierwszej edycji Festiwalu Rubicon . Organizatorzy ambitnie podeszli do stworzenia wielkoformatowego wydarzenia, umieszczając w line-upie artystów cenionych na całym świecie, takich jak Kanye West, Offset, Ken Carson czy Gzuz . Dodatkowo na scenie zaprezentować się mieli polscy wykonawcy - raper Malik Montana oraz była reprezentantka eurowizyjna Blanka .

To miał być jedyny występ Kanye'go Westa w Europie. Impreza za polską granicą jednak się nie odbędzie

Festiwal Rubicon nie dojdzie jednak do skutku. Tydzień przed organizatorzy ogłosili, że impreza zostaje odwołana. Podjęli trudną decyzję na skutek wielu przeszkód, które już od momentu ogłoszenia line-upu napotykali na swojej drodze. Kontrowersje wokół Kanye'ego Westa, znanego ze swoich skrajnych poglądów, bezkompromisowych wypowiedzi i odważnego wizerunku medialnego, doprowadziły do tego, że ludzie składali oficjalne skargi i petycje. Mieszkańcy stolicy Słowacji domagali się usunięcia Ye z harmonogramu, jednak festiwal bez głównej gwiazdy nie miał szans dojść do skutku.