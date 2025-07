Rap Stacja Festiwal 2025: pierwszy dzień. Król powrócił [RELACJA]

Mata powrócił na Rap Stację po rocznej przerwie i dał koncert, który przyćmił wszystko, co wczoraj się wydarzyło - a było tego dość sporo. Jak co roku z resztą, to właśnie nad jezioro w Sławie przyjeżdża topka polskich raperów, w towarzystwie legend polskiego hip-hopu oraz nieco bardziej alternatywnych brzmień. Umówmy się, że nie często możesz na jednym festiwalu tańczyć do "Madonny" od Bambi, by chwilę później na drugim końcu terenu festiwalowego utonąć w sentymentalnych tekstach Pono i Fu - ale to cały urok Rap Stacji, która już pierwszego dnia dowiozła wszystko to, co najlepsze w polskim rapie.