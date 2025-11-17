Ostatni utwór z udziałem Pono. "Prosimy o zachowanie powagi i okazanie szacunku"

Przypomnijmy, że Pono zmarł 6 listopada na zawał serca. Legendarny raper związany z m.in. ZIP Składem odszedł trzy tygodnie po swoich 49. urodzinach.

Pono - naprawdę nazywał się Rafał Artur Poniedzielski - należał do czołówki polskiej sceny hiphopowej. Był też działaczem społecznym i przedsiębiorcą. Od 1997 roku współtworzył kolektyw ZIP Skład. Był też współzałożycielem grupy Zipera, nagrywał również solo.

Ostatni utwór z udziałem Pono. Znamy szczegóły

"20.11.2025 - Zapamiętaj tą datę, ponieważ tego dnia ukaże się najgrubsza kolaboracja w tym roku! Bonus RPK x Pono x O.S.T.R. x Bizarre x Liroy x DJ HWR - ŻYWA LEGENDA" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

Solowy dorobek Pono zamyka album "Pondemia" z 2021 r. W sierpniu tego roku wypuścił utwór "Jedynak" z udziałem Czyżyka (prod. Folku).

20 listopada, na dzień przed pogrzebem, pojawi się ostatni utwór z udziałem Pono.

"Utwór ten jest szczególnie ważny ze względu na tragiczne okoliczności, które wydarzyły się ostatnio. Odszedł nasz przyjaciel Pono, ale zostawił dla Was legendarną zwrotkę, którą wraz z obrazem będziecie mogli zobaczyć w najbliższy czwartek. To jest ostatni teledysk z jego udziałem, a zarazem projekt, z którego się bardzo cieszył. Można by rzec, iż jest to pożegnalny numer" - czytamy w zapowiedzi nagrania "Żywa legenda".

"Całe środowisko hip-hopowe zachęcamy do udostępniania tego postu, repostowania oraz relacjonowania. Komentujących prosimy o zachowanie powagi i okazanie szacunku" - dodają autorzy.

Dodajmy, że pogrzeb Pono odbędzie się 21 listopada na Cmentarzu Parafialnym św. Katarzyny przy ul. Fosa 17 w Warszawie. Urna z prochami artysty złożona zostanie do grobu rodzinnego. Bliscy Pono w nekrologu prosili o nieskładanie kondolencji.

