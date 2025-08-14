Mata to uznany polski raper i twórca tekstów. W bardzo młodym wieku odniósł sukces na rodzimym rynku muzycznym - mając zaledwie 18 lat wydał debiutancki minialbum "Fumar Mata", który szybko zyskał popularność. Przełomem w jego karierze był natomiast singiel "Patointeligencja" z końca 2019 r., który stał się viralem i wywołał szeroką dyskusję społeczną.

Obecnie Mata uchodzi za jeden z najważniejszych głosów młodego pokolenia w polskim hip-hopie. Jego twórczość często porusza ważne tematy społeczne oraz młodzieżowe. W 2020 r. wydał debiutancki album "100 dni do matury", który uzyskał status płyty diamentowej, a kolejny - "Młody Matczak" z 2021 r. - otrzymał podwójną platynę. Od tamtej pory artysta nieustannie się rozwija, gra na największych scenach i festiwalach w Polsce oraz zaskakuje swoich fanów nowościami.

Artysta niedawno zszokował swoich słuchaczy zapowiedzią koncertu na Stadionie PGE Narodowym. Już 15 maja 2026 r. młody raper wystąpi na obiekcie mieszczącym do 80 tys. osób. Będzie to największe wydarzenie w dotychczasowej karierze muzyka, dzięki któremu Mata dołączy do elitarnego grona polskich gwiazd, którym udało się wystąpić na ikonicznej scenie (Dawida Podsiadły i sanah). Będzie też najmłodszym z polskich artystów, którzy mieli możliwość zagrać solowy koncert na stadionie w stolicy.

Mata niespodziewanie wydał nową płytę! Zaprosił do współpracy wiele gwiazd

To nie koniec niespodzianek od Maty! W nocy z 13 na 14 sierpnia raper zaskoczył fanów, wydając nową EP-kę, zupełnie bez zapowiedzi i wcześniejszej promocji. Płyta "2039: Złote Piaski" zawiera kilkanaście utworów, do których dograły się inne znane gwiazdy, m.in. Kizo, White 2115, Żabson czy Beka KSH. Największym echem w mediach społecznościowych odbiła się jednak kolaboracja Maty ze Skolimem! Choć gwiazdor disco polo zdradził już kilka tygodni wcześniej, że nagrał numer z młodym raperem, niewielu spodziewało się, że usłyszymy go tak szybko.

Mata i Skolim podjęli się współpracy! Co wiemy o piosence "Kamikaze"?

Współpraca Maty i Skolima przez wielu słuchaczy okrzyknięta została jednym z najbardziej zaskakujących duetów na polskiej scenie muzycznej. Pierwszy z wymienionych uznawany jest za ważnego przedstawiciela pokolenia Z w polskim rapie. Drugi z kolei słynie głównie z rytmów latino i discopolowych hitów, podbijających TikToka. Mimo odmiennych stylów i wizerunków artyści postanowili połączyć siły i stworzyć energetyczny kawałek "Kamikaze". Zostanie on hitem tego lata?

Współpraca Maty i Skolima wywołała mieszane reakcje wśród fanów

Skolim już kilka tygodni temu w wywiadzie wyznał, że wspólna piosenka z Matą czeka nagrana w jego telefonie. Muzycy mieli w planach także stworzenie teledysku ilustrującego utwór. Już wtedy w sieci pojawiły się skrajne reakcje - część słuchaczy zachwycona była pomysłem, inni zaś spisywali kawałek na straty przed usłyszeniem go. Teraz, gdy wreszcie wszyscy mieli okazję przesłuchać "Kamikaze", spora liczba słuchaczy wciąż jest zawiedziona.

"Asłuchalne", "Gdzie Mata z 'Patoreakcji', 'Patoprohibicji'? To był ogień, a to jest żarcik", "Niesamowicie słaby album, nawet na standardy letniaków, stać go na dużo więcej", "Stary, wróć do stylu sprzed 5 lat, był najlepszy", "Projekt dla beki robiony, na dobrych bitach - tak bym to opisał" - piszą niezadowoleni fani. "Lato uratowane", "Mata nie zawiódł", "Jesteś królem" - czytamy z kolei w nielicznych pozytywnych komentarzach.

