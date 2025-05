Liroy powraca z pierwszą płytą od 20 lat. Wiemy, kogo zaprosił do nagrań

Liroy w ostatnich latach kilkukrotnie zapowiadał swój powrót na scenę z nowym materiałem, ale dopiero teraz udało się go zrealizować. "L7" to EP-ka składająca się z siedmiu utworów, wyprodukowana przez DJ-a HWR. To materiał, który łączy klasyczny boom-bap z nowoczesnym brzmieniem, zachowując przy tym autentyczność i szczerość charakterystyczną dla twórczości Liroya.