Jej przebój śpiewała cała Polska. Marlena Drozdowska w nowej wersji swojego hitu

Do sieci trafiła piosenka "Radość o poranku" (Sarnula Remix) - za elektroniczne brzmienie odpowiada Sarnula. Pod tym pseudonimem ukrywa się Kamil Sarnicki, producent, DJ, kompozytor i gitarzysta.

Jego utwory oraz produkcje współtworzone z czołowymi artystami polskiej sceny pop, rap i alternatywnej (m.in. Matlane, Mama Jonka&Jeremiego, Red Lips, Fagata, Adi Nowak, Filipek) przekroczyły 25 milionów streamów, a miesięcznie słucha go ponad 170 tysięcy osób na Spotify.

Marlena Drozdowska po latach powraca do swojego przeboju

Sarnula sięgnął po piosenkę z repertuaru Marleny Drozdowskiej. Oryginał autorstwa Juliusza Loranca (muzyka) i Jonasza Kofty (tekst) pochodzi z 1974 r., kiedy to wokalistka współpracowała z Grupą I. Razem z nią zdobyła Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki podczas XII Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu wykonując właśnie "Radość o poranku".

"Znana melodia spotyka się tu z nowoczesną produkcją, zachowując jednocześnie swój nostalgiczny charakter. Po latach do utworu powraca również sama Marlena Drozdowska, nagrywając na nowo wokal i nadając tej wersji wyjątkowy, symboliczny wymiar" - czytamy w opisie remiksu Sarnuli.

"To był pierwszy mój wielki przebój i pierwszy wielki występ. Mało tego, piosenka została moim pierwszym hitem 'Lata z Radiem'. Byłam wtedy w Krynicy Morskiej, spędzałam wspaniałe wakacje. Wszyscy chodzili tam na deptaku i śpiewali 'Jak dobrze wstać...'" - wspominała Marlena Drozdowska w rozmowie z radiową Jedynką.

Marlena Drozdowska swoje pierwsze kroki na muzycznej scenie - jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Wiśniewska - stawiała na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie. W 1973 r. nawiązała współpracę z Grupą I stworzoną przez kompozytora Juliusza Loranca (pisał piosenki dla m.in. zespołu Alibabki, Stana Borysa, Macieja Kossowskiego, Haliny Kunickiej, Jana Pietrzaka, Jacka Lecha i Ireny Santor).

Marlena Drozdowska: Jak "Mydełko Fa" podbiło Polskę

Za sprawą triumfu w Opolu Marlena Drozdowska trafiła do słynnego kabaretu Pod Egidą, a także wschodnioniemieckiej grupy wokalnej Gerd Michaelis Chor. Kolejne lata przyniosły występy w zachodniej Europie. Po powrocie do Polski nagrała solową płytę we współpracy z kompozytorem Andrzejem Korzyńskim, a tytułowa piosenka "Bajadera Plaża" wygrała plebiscyt na przebój Lata z Radiem.

To właśnie Andrzejowi Korzyńskiemu wokalistka zawdzięcza miejsce w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Razem ze swoim synem Mikołajem Korzyńskim przygotował pastisz popularnej na przełomie lat 80. i 90. muzyki chodnikowej. Tak narodziła się piosenka "Mydełko Fa", w której Marlenie Drozdowskiej towarzyszył aktor Marek Kondrat. Miłośnicy polskiego disco nie zauważyli prześmiewczego charakteru piosenki i przyjęli ją niemalże za swój hymn.

"To nasze mydełko zrobiło niesamowitą furorę, ale żadna rozgłośnia ani radiowa, ani telewizyjna nie chciała tej piosenki puszczać" - opowiadała wokalistka w "Dzień dobry TVN". Drozdowska twierdziła też, że popularność piosence zapewniła amerykańska Polonia, bo utwór był niezwykle lubiany w Chicago. "Na tyle, że pół roku później ja praktycznie zamieszkałam w Chicago, bo było tyle koncertów" - wspominała.

