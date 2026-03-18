Do incydentu doszło w lipcu 2025 roku podczas koncertu Coldplay na Gillette Stadium w Massachusetts. Kamera stadionowa uchwyciła moment czułości między Kristin Cabot a jej przełożonym, Andym Byronem. Sytuację dodatkowo podgrzał żart ze sceny Chrisa Martina, który zasugerował romans, gdy mężczyzna próbował schować się przed obiektywem.

Nagranie błyskawicznie obiegło sieć, a internauci szybko ustalili tożsamość bohaterów. Oboje byli wówczas w związkach małżeńskich i pracowali razem w firmie technologicznej Astronomer. Skandal zakończył się dla nich poważnymi konsekwencjami zawodowymi - zarówno Cabot, jak i Byron odeszli z firmy, a ich życie prywatne znalazło się pod lupą mediów na całym świecie.

Wątpliwości Kristine przed koncertem. "Czy to będzie dziwne?"

W najnowszym wywiadzie Cabot wraca do tamtego wieczoru i przyznaje, że przed koncertem towarzyszyły jej zupełnie inne obawy niż te, które ostatecznie się zmaterializowały. Jak zdradziła, o obecności swojego męża na stadionie dowiedziała się w ostatniej chwili.

"Szłam na koncert, kiedy moja córka napisała mi wiadomość: 'To świetne, że ty i Andrew jesteście na Coldplay'" - wspomina. "Pomyślałam wtedy: czy to będzie dziwne, jeśli zobaczy mnie z Andym? Jeśli na niego wpadnę?"

Cabot szybko jednak uznała, że przy kilkudziesięciu tysiącach widzów przypadkowe spotkanie graniczy z cudem. "Jestem na stadionie, jest tu 55 tysięcy ludzi, raczej na niego nie wpadnę" - tłumaczyła. Dziś przyznaje z ironią, że taki scenariusz mógłby okazać się znacznie mniej dotkliwy niż to, co wydarzyło się później.

Relacje w pracy i granice prywatności

Była szefowa HR podkreśla, że jej relacja z Byronem była w dużej mierze efektem specyfiki środowiska zawodowego. Bliska współpraca, wspólne spotkania i codzienny kontakt miały być normą.

"On zna naturę mojej pracy i relacje, jakie mam z przełożonymi. Dzieliłam z nimi biurka, spędzaliśmy razem czas po pracy. To bardzo bliskie relacje, więc to nie miało znaczenia" - przekonuje. Cabot zaznacza również, że w momencie koncertu pozostawała już w separacji z mężem. Co więcej, jak twierdzi, jej partner miał świadomość charakteru jej relacji zawodowych i nie byłby zaskoczony widokiem jej w towarzystwie Byrona.

"To była ostatnia rzecz, której chciałam"

Choć obawiała się przypadkowego spotkania z mężem, rzeczywistość okazała się znacznie bardziej brutalna. Ujęcie z "kiss cam" stało się viralem, a Cabot w jednej chwili znalazła się w centrum globalnego skandalu. "Naprawdę nie chciałam go zawstydzić. To była ostatnia rzecz, której chciałam" - przyznała w rozmowie.

W kolejnych miesiącach mierzyła się z ogromną falą krytyki, a nawet groźbami. Wcześniej w wywiadzie dla "The New York Times" nie ukrywała, że żałuje swojego zachowania. "Podjęłam złą decyzję, wypiłam kilka drinków, tańczyłam i zachowałam się niestosownie wobec mojego szefa. Wzięłam za to odpowiedzialność i poświęciłam swoją karierę. To cena, którą zapłaciłam" - mówiła.

Próba odzyskania narracji

Rozmowa z Oprah Winfrey ma być jedynym telewizyjnym wywiadem Cabot na temat afery. Była menedżerka chce nie tylko opowiedzieć swoją wersję wydarzeń, ale też odzyskać kontrolę nad historią, która na długie miesiące wymknęła się spod jej kontroli.

W planach ma również wystąpienie publiczne w Waszyngtonie, gdzie razem z rzeczniczką będzie mówić o "odzyskiwaniu własnej narracji". To kolejny krok w próbie odbudowy życia po skandalu, który rozpoczął się od kilku sekund na stadionowym telebimie.

