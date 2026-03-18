Córka Davida Bowiego skomentowała wygląd Polek. W sieci zawrzało

Lexi, znana ze swojej aktywności w mediach społecznościowych, tym razem opublikowała dwa zdjęcia, ale to podpis przyciągnął największą uwagę. "Polish girls r hot" - napisała. Choć słowa były krótkie i proste, efekt był natychmiastowy. Pod postem zaroiło się od komentarzy. "Co za dzień na bycie Polką", "Ty też jesteś piękna. Pozdrawiam z Polski", "Myślę, że powinnaś odwiedzić Polskę, a ja razem z tobą" - można było przeczytać w odpowiedziach użytkowników. Jedno zdanie wystarczyło, by w kilka godzin rozpalić dyskusję i zdobyć sympatię internautek.

Dorastanie w cieniu sławnego ojca

Alexandria urodziła się w 2000 roku i od najmłodszych lat musiała mierzyć się z presją, jaką niesie dorastanie w cieniu światowej sławy ojca. David Bowie po burzliwych latach młodości od lat 80. prowadził spokojne życie rodzinne, dbając o prywatność żony i dzieci. Lexi i jej brat Duncan dorastali w Nowym Jorku, w otoczeniu przyjaciół i rodziny, które starały się zapewnić im poczucie normalności mimo globalnej sławy ojca.

Córka artysty nie ukrywała, że jej życie prywatne było pełne wyzwań. W przeszłości zmagała się z zaburzeniami i uzależnieniem. W wywiadach przyznawała, że informacja o chorobie ojca była dla niej ogromnym obciążeniem, które w pewnym momencie skłoniło ją do sięgnięcia po używki. Bowie, dostrzegając powagę sytuacji, wysłał córkę na przymusowe leczenie. Te trudne doświadczenia w dużej mierze ukształtowały jej dzisiejszą dojrzałość i świadomość własnej przestrzeni w mediach społecznościowych.

Lexi buduje własną przestrzeń w sieci

Dziś Alexandria konsekwentnie rozwija swoją obecność w internecie. Jej wpisy to mieszanka codziennych zdjęć, wspomnień o ojcu i osobistych refleksji, a jednocześnie sposób na nawiązywanie kontaktu z fanami. Choć najnowszy post był lekki i zabawny, pokazał, jak jeden, dobrze sformułowany komentarz może wywołać falę emocji i przyciągnąć uwagę tysięcy internautów.

Dziedzictwo Bowiego wciąż pozostaje obecne w życiu jego dzieci, ale zarówno Duncan, jak i Lexi starają się kształtować własną tożsamość i karierę. Alexandria pokazuje, że można pielęgnować pamięć o ojcu, jednocześnie tworząc własną historię i zdobywając sympatię nowych odbiorców.

