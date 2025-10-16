Liroy odwołuje koncerty! Polska legenda mierzy się z problemami zdrowotnymi

Liroy na polskiej scenie zyskał popularność w latach 90. Płyta "Albóóm", na której znalazły się hity takie jak "Scyzoryk" czy "Scoobiedoo Ya" do dziś uchodzi za jedno z najlepiej przyjętych komercyjnie wydawnictw hip-hopowych. Do końca 1995 roku materiał sprzedał się w nakładzie ponad pół miliona kopii. Po długiej przerwie wydawniczej raper powrócił z krążkiem "L7", który promowany miał być trasą koncertową. Jak się jednak okazało Liroy zmuszony był zrezygnować z zaplanowanych występów na rzecz powrotu do zdrowia.

Co dzieje się z Liroyem?

Na oficjalnych profilach Liroya w mediach społecznościowych opublikowane zostało oświadczenie napisane przez żonę i menedżerkę muzyka, Dorotę Liroy-Marzec. Raper w ostatnim czasie intensywnie przygotowywał się do występów, jednak jego stan zdrowia nie pozwala na rozpoczęcie trasy.

"Z ciężkim sercem informuję, że z powodu stanu zdrowia Liroya i konieczności odpoczynku, zgodnie z zaleceniami lekarskimi, jesteśmy zmuszeni przełożyć najbliższe koncerty" - czytamy w oświadczeniu. Menedżerka zapewniła jednak, że zakupione bilety utrzymają swoją ważność, a nowe terminy wkrótce zostaną ogłoszone.

"Wiem, że czekaliście na te spotkania równie mocno, jak my i ta decyzja nie przyszła mi łatwo. Ale uspokajam - to tylko krótki pit stop, a nie zmiana kierunku!" - uspokaja Liroy.

Trasa na nowo ma rozpocząć się 28 listopada we Wrocławiu. W podsumowaniu oświadczenia, żona Dorota podkreśliła, że muzyk powróci o wiele silniejszy: "Znacie go, on już kombinuje, jak wykorzystać tę przerwę, by powrócić w pełni sił".

