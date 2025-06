Snoop Dogg to postać, której nikomu przedstawiać nie trzeba - nie tylko fanom hip-hopu. Artysta zasłynął nie tylko dzięki wyjątkowemu stylowi rapowania, ale również ekstrawaganckiej osobowości i udziałowi w wielu projektach rozrywkowych, wykraczających poza świat muzyki. W 2024 roku był nawet specjalnym korespondentem NBC podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu, co pokazuje skalę jego popularności i uniwersalność.

Od "The Chronic" do światowej sławy

Film ma jednak przede wszystkim koncentrować się na muzycznej drodze Snoopa - od jego początków u boku Dr. Dre i udziału w kultowym albumie "The Chronic", po własny debiut z 1993 roku, "Doggystyle". To właśnie z tej płyty pochodzą nieśmiertelne hity "What's My Name?" i "Gin and Juice". W kolejnych dekadach Snoop nie przestawał zaskakiwać - zarówno pod względem muzycznych kolaboracji, jak i działalności poza sceną.