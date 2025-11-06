Gwiazdy żegnają Pono. "Jeszcze wczoraj dzwoniliśmy do siebie"

Rafał Artur Poniedzielski, bo tak naprawdę nazywał się Pono, był uznawany za prawdziwą legendę hip-hopu w Polsce. Swoją przygodę z rapem zaczął w latach 90. współtworząc popularny kolektyw ZIP Skład, w którego skład wchodzą m.in. Wojciech "Sokół" Sosnowski, Łukasz "Fu" Gaweł czy Marcin "Koras" Korczak.

Pierwsze informacje pojawiające się w mediach sugerują, że Pono zmarł nagle. Raper 16 października świętował 49. urodziny. W ostatnim czasie jego aktywność na scenie znacząco wzrosła, planował koncerty oraz występował w teatrze. Informacja o jego śmierci wywołała ogromne poruszenie i zaskoczenie nie tylko przyjaciół, ale i całej branży muzycznej.

Gwiazdy żegnają Pono

Jednym z pierwszych artystów, który pożegnał Pono, był Sokół: "Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś" - napisał na swoim profilu na Facebooku, dodając w komentarzu: "Jeśli mogę Was, którzy szczerze wspominacie Rafała i czujecie pustkę o coś prosić, to proszę, przyjedźcie na jego pogrzeb oddać mu szacunek. Należy mu się reprezentacja szczerych ludzi. Nie pod publikę, tylko tych, którzy naprawdę za mim tęsknią. Dziękuję".

W komentarzach pojawił się także Peja, który napisał: Szok i niedowierzanie. Rest in Power Pono ZIP".

W mediach społecznościowych posty i relacje żegnające rapera opublikowali m.in.Dj Decks, duet PRO8L3M, donGURALesko, Włodi, Kaen, Dudek P56, Hans z 52 Dębiec, Pezet. Pod postem opublikowanym na oficjalnym profilu Pono również znaleźć możemy wiele artystów oddających hołd muzykowi.

Rozwiń

Bonus RPK udostępnił nagranie, na którym poinformował, że jeszcze niedawno razem z Pono nagrał numer, zaznaczając, że jest to prawdopodobnie ostatnia rzecz, którą raperowi udało się nagrać. Premiera utworu planowana jest na 20 listopada. W opisie wideo dodał: "Jestem w szoku, gdyż jeszcze wczoraj dzwoniliśmy do siebie..."

"Twoja twarz brzmi znajomo”: Julia Żugaj i Marta Bijan w żywiołowym duecie Polsat