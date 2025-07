W sieci pojawiła się masa nagrań z koncertu Młodego G, na których zobaczyć można rapera bełkoczącego coś do mikrofonu. Jasno widać, że był on w stanie nietrzeźwości i nie panował on nad swoim zachowaniem na scenie. Dodatkowo producent i DJ Expo 2000 blisko współpracujący z muzykiem musiał wykonywać za niego niektóre zwrotki w całości.

Stan muzyka ewidentnie wskazuje na to, że zmaga się z dużymi problemami i potrzebuje pomocy. W komentarzach pod nagraniem wielu internautów również wyraziło swój niepokój, pisząc: "Wszyscy widzą jego stan, ale nikt nie reaguje", "masakra, co się z nim stało", "On nie wiedział, że daje koncert", "przykro się patrzy na to, co on sobie cały czas robi", "To już wrak człowieka, nie prawdziwy belmondziak".