30 lat po wydaniu przełomowego krążka w kinach ukaże się film "Don’t f**k with Liroy" , który opowie historię legendy hip-hopu. Dokument nakręcony został przez Małgorzatę Kowalczyk , którą widzowie mogą kojarzyć z produkcji "Fenomen" (2023), gdzie głównym bohaterem był Jurek Owsiak . Tym razem reżyserka skłoniła ikonę polskiego rapu do zwierzeń przed kamerą. Dzięki filmowi widzowie poznają interesujące fakty z życia Piotra Marca i zobaczą jego drugie oblicze.

"'Don't f**k with Liroy' to opowieść o niesamowitym człowieku, totalnym selfmade man, który stał się pionierem nie tylko polskiej sceny hip-hopowej, ale i politycznej. Przed tobą stanie nie tylko raper, ale i trudny dzieciak z Kielc, poseł ze swoją misją, a także kochający ojciec. Człowiek, któremu życie dało popalić, a który mimo swojego bagażu, przyniósł innym ulgę walcząc o legalizację medycznej marihuany" - można przeczytać w zapowiedzi filmu.

"To jego historia. To spowiedź Liroya. Tu nikt nie ocenia ani nie potępia. To spotkanie w cztery oczy z człowiekiem, który chciał zmienić świat wokół siebie. I uznał, że walka muzyką to pewien etap. I trzeba tę zmianę dokończyć" - dodają twórcy.