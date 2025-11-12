Znamy pierwszą uczestniczkę Eurowizji! Antigoni zdobyła sławę dzięki reality show

Cypr jako pierwszy kraj w Europie ujawnił swojego reprezentanta na przyszłoroczny 70. Konkurs Piosenki Eurowizji. Będzie nim Antigoni - 29-letnia wokalistka i autorka tekstów o grecko-cypryjskich korzeniach, znana także z brytyjskiego reality show "Love Island". Decyzja ogłoszona 6 listopada przez cypryjskiego nadawcę CyBC kończy tygodnie spekulacji, a sama artystka już zapowiada, że jej utwór "połączy tradycję z nowoczesnością" i pokaże Cypr "w świetle, jakiego nikt jeszcze nie widział".

Od londyńskich SoundCloudów po scenę Eurowizji

Antigoni pochodzi z północnego Londynu, a jej matką jest popularna brytyjska prezenterka Tonia Buxton. Artystka od 2015 roku publikowała swoje pierwsze utwory w internecie, a pięć lat później wydała debiutancką EP-kę. W muzyce łączy popowe i hip-hopowe brzmienia z tradycyjnym dźwiękiem buzuki, nadającym jej kompozycjom śródziemnomorski charakter.

Jej udział w reality show Love Island przyniósł popularność w mediach, ale jak podkreśla sama wokalistka, muzyka pozostaje jej największą pasją:

"Nie przestanę próbować, dopóki nie stanę na tej scenie." - mówiła w 2023 roku, gdy po raz pierwszy zgłosiła się do greckich preselekcji Eurowizji.

Na koncie ma koncerty u boku gwiazd, takich jak Eleni Foureira (Cypr), Marina Satti (Grecja) czy zespół aktora Jasona Momoi.

Cypr - historia nadziei i eurowizyjnych emocji

Cypr uczestniczy w Konkursie Piosenki Eurowizji od 1981 roku, startując łącznie 40 razy. Dziesięciokrotnie udało mu się znaleźć w pierwszej dziesiątce, a największy sukces przypadł w 2018 roku, gdy Eleni Foureira z piosenką "Fuego" zajęła drugie miejsce. W ubiegłym roku reprezentant Theo Evan nie przeszedł do finału, zajmując 11. miejsce w półfinale.

W nadchodzącym konkursie kraj liczy, że energia i doświadczenie Antigoni przyciągną uwagę widzów i jury, dając Cyprowi długo oczekiwane zwycięstwo.

Eurowizja 2026 - powrót do Wiednia

Jubileuszowa 70. edycja odbędzie się w Wiedniu w Wiener Stadthalle, po zwycięstwie JJ'a w 2025 roku z utworem "Wasted Love". Półfinały zaplanowano na 12 i 14 maja, a finał na 16 maja. Obecnie udział zadeklarowało 30 państw, a pełna lista uczestników zostanie ujawniona pod koniec roku. W grudniu odbędzie się także dyskusja o ewentualnym udziale Izraela, co może wpłynąć na skład uczestników. Polska wybierze swojego reprezentanta w krajowych preselekcjach 14 lutego.

