Wiemy, kiedy Polska wystąpi na Eurowizji. Eksperci oceniają losowanie

W 70. Konkursie Piosenki Eurowizji weźmie udział 35 państw. Po przerwie ponownie zobaczymy przedstawicieli Bułgarii, Rumunii i Mołdawii, jednak zdecydowanie głośniej było o krajach, które zdecydowały się na bojkot konkursu związany z udziałem Izraela. Swój udział wycofały Hiszpania (przedstawiciel tzw. Wielkiej Piątki), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

W losowaniu uczestniczyło 30 krajów, które podzielono na dwa półfinały (12 i 14 maja w Wiener Stadthalle). Pozostałe pięć państw weźmie udział od razu w wielkim finale (16 maja) - mowa o gospodarzu (Austria) oraz pozostałych uczestnikach Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).

Eurowizja 2026: W którym półfinale wystąpi Polska?

Losowanie prowadzili dziennikarka telewizyjna Alexandra Wachter oraz Cesár Sampson, który na Eurowizji 2018 zajął trzecie miejsce. Państwa zostały podzielone na sześć koszyków, by zminimalizować głosowanie sąsiedzkie.

Reprezentant Polski wystąpi w pierwszym półfinale (12 maja) w drugiej połowie koncertu. Wiadomo już, że w "naszej" połówce zaprezentują się również przedstawiciele Izraela, Belgii, Estonii, Litwy, Czarnogóry (Tamara Živković z piosenką "Nova Zora"), San Marino i Serbii.

Eurowizyjni eksperci uważają, że losowanie nie było zbyt korzystne dla Polski. W ubiegłych latach mogliśmy liczyć na sporo głosów od Polonii z krajów, których w tym roku zabraknie w konkursie, a także z Francji, Wielkiej Brytanii czy Norwegii (mieszkańcy tych państw będą głosować w drugim półfinale). O awans może być o tyle trudno, że w pierwszym półfinale pojawią się tacy faworyci, jak m.in. Izrael, Szwecja czy Belgia.

W tym roku Eurowizja wraca do zasad obowiązujących w latach 2010-2022. W półfinałach decydować będą ponownie po równo telewidzowie i krajowe jury. To ma zminimalizować ryzyko wpływania na wyniki, mając w pamięci kontrowersje wokół rezultatu Izraela w 2025 r.

Kiedy poznamy polskiego reprezentanta na Eurowizję 2026?

Spośród zgłoszeń powołana przez TVP Komisja Konkursowa wybierze wykonawców, którzy wezmą udział w koncercie finałowym (14 lutego w siedzibie TVP w Warszawie lub w innym miejscu na terenie Polski) - wówczas zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie głosowania widzów za pośrednictwem systemu SMS. Ogłoszenie listy finalistów odbędzie się miesiąc przed koncertem, 14 stycznia.

W 2025 r. w konkursie z Polski udział wzięła Justyna Steczkowska z piosenką "Gaja". W Bazylei (Szwajcaria) zajęła ostatecznie 14. miejsce w wielkim finale.

