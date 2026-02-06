W świecie eurowizyjnych statystyk trudno znaleźć podobny przypadek. Teledysk do "Don't You Try" Oli Antoniak przekroczył 3,9 miliona wyświetleń w niespełna trzy tygodnie od premiery, dystansując pozostałe konkursowe propozycje o setki tysięcy odsłon.

Dla porównania utwór Piotra Pręgowskiego, aktora znanego z "Rancza", zebrał nieco ponad 200 tysięcy wyświetleń. Anastazja Maciąg po tygodniu mogła pochwalić się 52 tysiącami odsłon, a Basia Giewont przez kilka miesięcy nie przekroczyła bariery 100 tysięcy. Mimo tych liczb bukmacherzy wciąż lokują Antoniak w środku stawki. Ta rozbieżność sprawiła, że wśród fanów konkursu pojawiły się podejrzenia o sztuczne pompowanie statystyk.

Reakcja Antoniak: To jakaś nierealna rzeczywistość

Sama zainteresowana przyznaje, że skala popularności zaskoczyła ją równie mocno, co obserwatorów preselekcji.

"To jest nierealne, to (…) jakaś nierealna rzeczywistość, w której teraz żyję. 'Don't You Try' jest moim pierwszym singlem. To debiutancki singiel, więc zaskoczenie było ogromne, jak zobaczyłam, jak każdego dnia jakieś nienormalne liczby rosły. Więc wow! Tyle mogę powiedzieć" - mówiła w RMF FM. Dla 16-latki to pierwszy tak poważny kontakt z masową publicznością. I od razu w skali, jakiej zwykle doświadczają znacznie bardziej rozpoznawalni artyści.

Za kulisami stoją twórcy eurowizyjnych sukcesów

Szybko wyszło na jaw, że "Don't You Try" nie jest przypadkowym debiutem. Utwór powstał we współpracy z Aldoną Dąbrowską i Sławomirem Sokołowskim, duetem, który od lat przewija się w historii polskich występów na Eurowizji.

To oni napisali "Color of Your Life" Michała Szpaka, dzięki któremu Polska w 2016 roku znalazła się w ścisłej czołówce konkursu. W 2024 roku odpowiadali również za "All Together" Dominika Arima, zwycięski numer "Szansy na sukces. Eurowizja Junior". Antoniak podkreśla, że współpraca z doświadczonym zespołem daje jej komfort, jakiego trudno oczekiwać przy debiucie.

"To jest taki team, na którego wsparcie mogę liczyć. Wiem, że oni mają doświadczenie, więc czuję się bezpieczna."

Od "The Voice Kids" do eurowizyjnej walki

Dla telewidzów Ola Antoniak nie jest jednak zupełnie nową postacią. W 2024 roku dotarła do finału siódmej edycji "The Voice Kids", zajmując trzecie miejsce w drużynie Cleo. W tym samym roku próbowała swoich sił w "Szansie na sukces", gdzie była o krok od wyjazdu na Eurowizję Junior. Dziś wraca do eurowizyjnej rywalizacji już nie jako dziecięca gwiazda talent show, lecz jako pełnoprawna uczestniczka krajowych preselekcji.

Ostateczny werdykt należeć będzie do widzów. Głosowanie preselekcyjne zaplanowano na 7 marca i dopiero wtedy okaże się, czy rekordowe odsłony przełożą się na realne poparcie.

