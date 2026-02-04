Najmniejsze państwo w historii Konkursu Piosenki Eurowizji od dawna ma problem z budowaniem własnego zaplecza artystycznego. Przez lata ratunkiem była Valentina Monetta, która aż czterokrotnie reprezentowała San Marino, stając się jej eurowizyjną ikoną. Później telewizja SMRTV chętnie sięgała po włoskie gwiazdy, by w ostatnich sezonach całkowicie zmienić strategię.

Zamiast zamkniętych wyborów w wąskim gronie lokalnych wykonawców pojawiły się ogromne, międzynarodowe preselekcje. San Marino Song Contest przyjmuje zgłoszenia z całego świata, zarówno stacjonarnie, jak i online. Efektem jest mieszanka artystów z różnych krajów, wśród których regularnie pojawiają się Polacy.

Znane twarze w sanmaryńskiej rywalizacji

O bilet do Wiednia walczy m.in. Daniel Borzewski, znany widzom "The Voice of Poland", który po raz drugi próbuje swoich sił w San Marino. Emocje budzi także powrót Magdaleny Tul. Dawna gwiazda "Jaka to melodia?" zapisała się w historii Eurowizji jako reprezentantka Polski w 2011 roku z utworem "Jestem". Teraz chce wrócić do konkursu, pod inną flagą. W stawce są również Tomek Zdyb, Marcin Szczurski a także Agnieszka śpiewa, co sprawia, że polski akcent w San Marino Song Contest należy do najsilniejszych w ostatnich latach.

Magdalena Tul wytrwale stara się o udział w Eurowizji

Dla Magdaleny Tul udział w zagranicznych preselekcjach to kolejny rozdział długiej eurowizyjnej historii. Po triumfie w polskich eliminacjach w 2011 roku i bolesnym półfinale, który zakończyła na ostatnim miejscu z 18 punktami, artystka wielokrotnie próbowała wrócić na konkursową scenę.

Do tegorocznych preselekcji w Polsce zgłosiła utwór "I'll Be Around", jednak nie znalazła się w gronie finalistów. Tuż przed ogłoszeniem wyników fani dowiedzieli się, że spróbuje szczęścia w San Marino, gdzie otwarty system naboru daje szansę artystom z całego świata.

To zresztą nie pierwsza zagraniczna próba Tul. Już rok po eurowizyjnym debiucie wysłała zgłoszenie do szwajcarskich preselekcji. W kolejnych latach pojawiała się w "The Voice of Poland", brała udział w koncertach społecznych, współpracowała z amerykańskimi producentami i zgłaszała swoje nagrania do nagród Grammy. Eurowizja wciąż pozostaje jednym z jej największych artystycznych marzeń.

San Marino - mały kraj, wielkie ambicje

San Marino uczestniczy w Konkursie Piosenki Eurowizji od 2008 roku i tylko czterokrotnie awansowało do finału. Najlepszym wynikiem pozostaje 19. miejsce, co pokazuje, jak trudna jest walka o zauważenie wśród europejskich potęg muzycznych.

W poprzedniej edycji uwagę mediów przyciągnął wybór Gabry'ego Ponte, gwiazdy kultowej formacji Eiffel 65. Jego viralowe "Tutta l'Italia" nie podbiło jednak finału w Bazylei i zakończyło rywalizację na 26. miejscu. Mimo to San Marino nie rezygnuje z odważnych decyzji i nadal stawia na międzynarodowy charakter preselekcji.

