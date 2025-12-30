Nie żyje Fanny Biascamano. Francuska gwiazda Eurowizji miała 46 lat

Dla wielu widzów w całej Europie nazwisko Fanny Biascamano na stałe będzie kojarzyć się z Konkursem Piosenki Eurowizji 1997. Artystka reprezentowała Francję podczas finału w Dublinie, wykonując utwór "Sentiments songes". Jej występ spotkał się z ciepłym przyjęciem jurorów i publiczności - piosenka przyniosła jej łącznie 95 punktów i siódme miejsce w klasyfikacji końcowej.

Szczególnym gestem sympatii były maksymalne noty przyznane przez kilka krajów, w tym Norwegię, Estonię oraz Polskę, która nagrodziła francuską reprezentantkę kompletem 12 punktów. Choć nie sięgnęła po zwycięstwo, jej występ uznawany jest dziś za jeden z bardziej zapamiętanych momentów tamtej edycji konkursu.

Talent odkryty we wczesnych latach życia

Eurowizja nie była jednak początkiem scenicznej drogi Fanny Biascamano. Już jako dwunastolatka pojawiła się w popularnym francuskim programie telewizyjnym "Sacrée Soirée", gdzie zwróciła uwagę dojrzałością wokalną i sceniczną swobodą. Ten wczesny debiut zapowiadał karierę, która z czasem miała przybrać bardziej kameralny, artystyczny charakter.

Po udziale w Eurowizji piosenkarka kontynuowała działalność koncertową, występując zarówno we Francji, jak i poza jej granicami. Szczególne miejsce w jej repertuarze zajmowały interpretacje utworów Edith Piaf. Właśnie z tym materiałem objechała wiele scen na świecie, zdobywając uznanie za emocjonalne, pełne szacunku dla tradycji wykonania. Biascamano realizowała się także poza muzyką. Była autorką trzech książek, z czego dwie poświęciła kuchni południowej Francji

Choroba, z którą walczyła do końca

W ostatnich latach życia artystka zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jak informowały zagraniczne media, jej stan stopniowo się pogarszał w wyniku choroby nowotworowej. Fanny Biascamano zmarła 29 grudnia, mając zaledwie 46 lat.

Portal La Dépêche podał, że uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 3 stycznia. Informacja o jej śmierci poruszyła środowisko fanów Eurowizji, dla których pozostanie symbolem klasycznej francuskiej wrażliwości muzycznej końca lat 90. Choć jej kariera nie była oparta na medialnym rozgłosie, Fanny Biascamano pozostawiła po sobie dorobek, który do dziś znajduje odbiorców.

Smolasty szykuje się na sylwestra w Polsacie. "2026 rok będzie mocny pod względem sfery muzycznej" INTERIA.PL