Marien czarnym koniem Eurowizji? Faworytka Górniak poznała się z nią wcześniej

Marien 14 lutego na scenie Telewizji Polskiej zaprezentuje utwór " Can't Hide ". To propozycja, która wpadła w ucho Edycie Górniak . Wokalistka w wywiadzie dla Pudelka mówiła o młodszej koleżance po fachu w samych superlatywach. Obydwie w ubiegłym roku uczestniczyły w tej samej świątecznej trasie koncertowej dla Polonii w Stanach Zjednoczonych.

"Ja w ogóle bardzo się cieszę, że podczas kolędowania miałam czas, aby usiąść i posłuchać jej prób. Dla mnie, dla młodej artystki, która się tego wszystkiego uczy, to było niesamowite doświadczenie. Zależało mi zawsze na tym, żeby wiedzieć, kiedy pani Edyta ma próbę, bo lubiłam sobie usiąść w tej pierwszej ławce w kościele i posłuchać tej techniki, tej dokładności niesamowitej, z jaką pracuje. [...] Pani Edyta potrafiła zostać i mnie posłuchać, […] co dla mnie było czymś, o czym w ogóle nie śniłam. […] Udzieliła mi też wielu rad, które mam zamiar wykorzystać" - wyjawiła.

Co wiemy o Marien? Wokalistka miała wygrać w "chińskim odpowiedniku" programu "Mam talent" - "Oriental Music Challenge". Według informacji podawanych przez wytwórnię udało jej się pokonać aż 40 milionów uczestników. Zajęła pierwsze miejsce dzięki wykonaniu utworu "If I Ain’t Got You" z repertuaru Alicii Keys. Tak samo oceniony został także wykonawca z Chin Qian Yu.