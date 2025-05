Nam udało się kilka minut porozmawiać z Justyną Steczkowską, która zdradziła, że choć ze strony polskiej ekipy wszystko dopięte jest na ostatni guzik, to organizatorzy i reżyserzy show muszą wprowadzić jeszcze do naszego występu kilka poprawek.

- To jest 37 krajów. Wszyscy ciężko pracują na to, by to pięknie wyglądało, ale czasem są spięcia. To jest zupełnie normalne - przyznaje reprezentantka Polski. W poniedziałek odbędzie się jeszcze próba generalna przed wtorkowym półfinałem. Gwiazda ma nadzieję, że wszystkie uwagi i sugestie, które polski team przekazał organizatorom, zostaną wprowadzone.