Alicja Szemplińska po raz kolejny stara się o wyjazd na Eurowizję w biało-czerwonych barwach. Młoda artystka ma już za sobą start w polskich preselekcjach w 2020 r. z emocjonalną piosenką "Empires". Wówczas jej przygoda z konkursem zakończyła się niepowodzeniem - wydarzenie odwołano z powodu światowej pandemii, a rok później, zamiast wokalistki, do rywalizacji zgłoszono Rafała Brzozowskiego z energicznym "The Ride". Alicja została jedyną reprezentantką Polski w historii, która na Eurowizję nigdy nie pojechała. Czy niedługo się to zmieni?

W tym roku piosenkarka postawiła na piosenkę "Pray", napisaną specjalnie na potrzeby Eurowizji. Utwór miał swoją premierę 6 lutego i już zdążył zaskarbić sobie serca polskiej publiczności. Alicja współpracowała przy nim z Weroniką Gabryelczyk i Sinclairem Malcolmem. Słuchacze zauważyli, że kompozycja znacząco różni się od ballady "Empires" - zawiera elementy muzyki gospel oraz soulu, inspiracje artystkami R&B, takimi jak Beyonce oraz Rihanna, a nawet krótki fragment rapowy. Alicja chciała jak najlepiej pokazać w niej swój silny wokal.

Alicja Szemplińska ma ryzykowne marzenie, które być może spełni na finale Eurowizji!

Już 7 marca na antenie TVP1 wyemitowany zostanie specjalny, nagrany wcześniej koncert finałowy, w którym zobaczymy eurowizyjne występy wszystkich ośmiu kandydatów z Polski. Wśród nich znajdzie się oczywiście Alicja z utworem "Pray". W najnowszym wywiadzie gwiazda opowiedziała o kulisach przygotowań do ważnego występu. Zdradziła jednocześnie, że wolałaby, aby preselekcje odbywały się w tradycyjnej formie - na żywo, z publicznością. Mimo to, nietypowa forma wybrana przez Telewizję Polską nie wpłynęła w znaczącym stopniu na show artystki.

"Będzie to samo, tylko będzie bez skoku w publiczność" - powiedziała żartobliwie Alicja. Okazuje się, że tzw. stage diving to jedno ze scenicznych marzeń wokalistki!

Ukryte pragnienie Alicji o skoku w publikę nie miało szansy się spełnić podczas preselekcji, bowiem w studiu TVP nie było publiczności. Mimo to istnieje cień szansy, że gwiazda zdecyduje się na szaleństwo podczas finału Eurowizji.

"Nie tym razem, ale może w Wiedniu stage diving? Zawsze tak sobie myślałam, że chciałabym skoczyć w publiczność, ale mam jakiś taki wielki strach, że mnie nie złapią i po prostu wypadnę w dziurę. Wyobraź sobie, że ja frunę i tak spadam na podłogę" - powiedziała rozbawiona piosenkarka w rozmowie z Eską.

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 wciąż trwają

O wyborze naszego reprezentanta zadecydują widzowie. Ruszyło już głosowanie online w aplikacji TVP VOD, za pośrednictwem którego internauci mogą oddawać pierwsze głosy. 7 marca wystartuje z kolei głosowanie SMS-owe, a po zsumowaniu wszystkich wyników dowiemy się, kto zostanie polskim przedstawicielem. Telewizja Polska przekaże wieści 8 marca w programie "Pytanie na śniadanie".

Kiedy odbędzie się finał Eurowizji 2026?

70. Konkurs Piosenki Eurowizji zawita do Wiednia - co jest efektem zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" w ubiegłym roku w Bazylei. Przed nami dwa półfinały, które odbędą się 12 i 14 maja, oraz wielki finał zaplanowany na 16 maja.

W tym roku muzyczna rywalizacja wywołuje sporo kontrowersji - głównie ze względu na decyzję Europejskiej Unii Nadawców o dopuszczeniu do udziału Izraela. Spora część państw postawiła na bojkot i zrezygnowała z wysłania swojego reprezentanta. Wśród protestujących znalazły się: Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Violetta Kapcewicz po wygranej w „The Voice Senior”. „Niektóre słowa zostaną tylko dla nas” INTERIA.PL