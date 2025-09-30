Podczas imprezy "Roztańczony Narodowy", gdzie Zenek Martyniuk po raz kolejny porwał publiczność swoimi największymi przebojami, obok niego błyszczała również Danuta. Za kulisami zdradziła w rozmowie z ShowNews, że już w październiku podda się kolejnym zabiegom poprawiającym urodę.

"5 października jestem umówiona do doktor Natalii u nas w Białymstoku, a potem będzie spokój. Zrobimy botoks, kwas hialuronowy, takie rzeczy" - ujawniła żona gwiazdora.

To nie pierwszy raz, gdy Danuta korzysta z usług specjalistów. Wcześniej poddała się m.in. nieoperacyjnemu liftingowi twarzy. Jak sama podkreśla, zabiegi te pozwalają jej czuć się pewniej i zachować świeży wygląd.

Sekret smukłej sylwetki Danuty Martyniuk

Metamorfoza Danuty Martyniuk to jednak nie tylko efekt wizyt u kosmetologów i lekarzy medycyny estetycznej. Kluczowe znaczenie ma dla niej styl życia. Od dłuższego czasu stara się prowadzić zdrową dietę i regularnie dba o kondycję.

"Jak chcę mi się słodyczy, to nie ma problemu, to sobie zjem. Przestrzegam diety - staram się nie jeść chleba, ziemniaków, wolę zjeść sobie coś z surówką, a rano na śniadanie jem owsiankę" - przyznała w rozmowie z ShowNews.

Co więcej, na zdrowych nawykach żony korzysta także Zenek Martyniuk. To Danuta odpowiada w domu za przygotowywanie posiłków, a więc i on, chcąc nie chcąc, stosuje się do jej zasad żywieniowych. "Jak ja gotuję, to i mąż też musi być na diecie" - dodała z uśmiechem.

Trend, który zdobywa popularność

Eksperci zauważają, że otwartość takich osób jak Danuta Martyniuk w rozmowie o zabiegach estetycznych zmienia społeczne podejście do tego tematu. Jeszcze kilkanaście lat temu podobne wyznania gwiazd mogłyby budzić kontrowersje. Dziś stają się wręcz inspiracją dla innych kobiet, które szukają sposobu na poprawę samopoczucia i wyglądu.

Medycyna estetyczna w Polsce rozwija się w szybkim tempie. Według danych Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, zabiegi takie jak botoks czy kwas hialuronowy należą do najczęściej wybieranych metod odświeżenia wyglądu, a pacjentki cenią je za szybkie efekty i niewielką inwazyjność.

Małżeństwo w nowym wydaniu

Metamorfoza Danuty Martyniuk pokazuje, że zmiany w wyglądzie mogą iść w parze ze zmianami stylu życia całej rodziny. Jej decyzje nie tylko wpływają na własne samopoczucie, ale i kształtują codzienne przyzwyczajenia domowników.

