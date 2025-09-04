Zenek Martyniuk przerwał milczenie. Ujawnił, co dzieje się z jego synem Danielem

Podczas wywiadu dla "Faktu", który został przeprowadzony na planie teledysku do nowej piosenki disco-polowych artystów przygotowujących się do występu na "Roztańczonym PGE Narodowym", Zenek Martyniuk wprost powiedział, gdzie obecnie przebywa jego syn.

"Nie wiem, co on wyprawia. W tej chwili jest w Hiszpanii, pracuje w swoim zawodzie. (...) Mamy kontakt, rozmawialiśmy kilka dni temu" - zdradził wokalista.

Przypomnijmy, że Daniel Martyniuk ukończył Akademię Morską w Gdyni i z wykształcenia jest marynarzem. Choć jeszcze niedawno publikował w internecie nagrania z budowy, to jak sam podkreślał, praca fizyczna była dla niego formą nauki pokory.

"Podobno ciężka praca uszlachetnia i uczy pokory, więc spróbuję" - napisał w mediach społecznościowych.

Trudne chwile i publiczne oskarżenia

Choć wielu liczyło, że po ślubie z Faustyną Daniel wreszcie się ustatkuje, rzeczywistość okazała się inna. W sierpniu znów pojawiły się w sieci jego kontrowersyjne wpisy. Oskarżał w nich żonę o "kupienie doktoratu", a bliskich o brak wsparcia, które - jak twierdził - prowadzi go do "totalnej destrukcji".

Zenek Martyniuk o wnukach: "Uwielbiam dzieci"

W rozmowie z "Faktem" Zenek Martyniuk odniósł się także do relacji z wnukami - Florianem, synem Daniela i Faustyny, oraz Laurą, córką Daniela i Eweliny.

"Odwiedzamy ich bardzo często, ja uwielbiam dzieci. Florianek urodził się 15 lipca, więc jest malutki, ale czas tak szybko biegnie... Laurka skończyła w lutym sześć lat. Jak byliśmy na jej urodzinach, chciała ze mną śpiewać - ma fajny słuch muzyczny. Jak do przedszkola przychodził pan, by zaprezentować instrumenty, to ona pierwsza była do gry na saksofonie czy gitarze. Na co dzień mieszka z mamą koło Konina, ale rozmawiamy z Eweliną o jej dokształcaniu muzycznym" - wyznał artysta.

Maciek Rock o kulisach programu "TTBZ". "To wielkie wyzwanie" Bartłomiej Warowny INTERIA.PL