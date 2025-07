W sklepie Skolima można kupić specjalne pozdrowienia. Gwiazdor ma tylko jeden warunek!

Skolim prowadzi sklep internetowy, w którym fani mogą kupić gadżety i ubrania sygnowane jego nazwiskiem. Co więcej, gwiazdor wprowadził do oferty specjalny filmik z pozdrowieniami lub życzeniami. Takie zamówienie to z pewnością niemała gratka dla słuchaczy, lecz należy liczyć się ze sporymi kosztami. Dodatkowo Skolim stawia warunek - jednej rzeczy na pewno nie zrobi na nagraniu!