Skolim radzi finalistom "Disco Star". "To będzie najważniejsze"

Po tygodniach castingów i dwóch półfinałach do decydującej rozgrywki awansowała dziewiątka uczestników. O tytuł Disco Star 2026 zawalczą: Prezydent, Anna "Ania Amy" Woźnica, Karolina "Zolie" Żółkiewska, B-TWIN, Alexa & Fonzy, XOXO, Daria "Negra" Budka, Łukasz "Dragan" Paczkowski oraz Sylwia Strug.

Największą atrakcją wieczoru będą duety finalistów z gwiazdami disco polo. Na scenie pojawią się m.in. Sławomir i Kajra, MIG, Playboys, Radek Liszewski, Łobuzy, DiscoBoys, Defis, Topky i Imperium. To właśnie niespodziewane zestawienia wykonawców mogą w decydującym stopniu zaważyć na finalnym wyniku. Przypomnijmy, że w jury zasiadają Marcin Miller, Magdalena Narożna, Skolim i Zenon Martyniuk, lecz za wyniki finału odpowiadać będą głosujący widzowie.

Gorący finał "Disco Star" zbliża się wielkimi krokami

W tegorocznej edycji nie brakuje wyjątkowych postaci. Duet XOXO kryje się za intrygującymi maskami, Daria "Negra" Budka swoim niezwykle czystym głosem wzbudza podejrzenia o playback, a Łukasz "Dragan" Paczkowski w swojej twórczości zaskakuje połączeniem reggae z romskimi wpływami!

Jurorzy mają już swoich faworytów. Magdalena Narożna zdradziła, że jest ktoś, kto "po prostu powala na kolana". Nie ujawniła jednak nazwiska.

Skolim w rozmowie z Polsatem zdradził, co jego zdaniem będzie najważniejsze w finale programu: "Trzymam kciuki, żeby w tym finale stres nie wziął góry, żeby ludzie mogli nam pokazać emocje. Uważam, że to będzie najważniejsze".

Tytuł Disco Star przyznawany jest od 2012 roku. Poprzednią, 8. edycję wygrał zespół Max z Jankowej, zdobywając i tytuł, i nagrodę pieniężną. Tegoroczna odsłona przeniosła się z Polo TV na Polsat, a finał - w przeciwieństwie do standardowych, piątkowych odcinków - emitowany będzie w niedzielę.

Transmisja na żywo startuje o godzinie 19:55 w Polsacie.

