Na scenie usłyszymy Zenka Martyniuka, Skolima, a także m.in. Kordiana, Jorrgusa, Skanera, Kaspi & Kroppa, Juniora US oraz Macieja Smolińskiego. Ze strony organizatorów podkreśla się, że to "wyjątkowa okazja do wspólnej zabawy" dla Polonii w USA i Kanadzie.

Trasa rusza 7 listopada w New Britain w Connecticut, a zakończy się 15 listopada w Troy w Michigan, z przystankami m.in. w Nowym Jorku, Chicago, Los Angeles czy Mississauga w Kanadzie.

Bilety i oferta dla fanów disco polo

Dla fanów tego gatunku to szansa nie tylko na koncert, ale pełne widowisko - bilety są jeszcze dostępne, a ich ceny wahają się w zależności od miejsca. Najdroższe pakiety zawierają nie tylko miejsce przy stoliku, ale również kolację i otwarty bar, co podkreśla, że wydarzenie będzie miało charakter bardziej "imprezowej-gali" niż typowego show koncertowego.

Zenek Martyniuk z żoną w trasie

Zenek Martyniuk wraz z żoną Danutą wyruszył w trasę już 5 listopada - zdjęcia z warszawskiego lotniska, pokazujące parę w towarzystwie całej ekipy, szybko obiegły media społecznościowe i wywołały falę zainteresowania.

Dla wielu członków Polonii to niepowtarzalna okazja, by poczuć atmosferę polskiego koncertu, nie opuszczając kontynentu.

Disco polo poza granicami: nowe perspektywy

Trasa "Polskiej Nocy z Gwiazdami" potwierdza, że muzyka disco polo, choć przez lata kojarzona głównie z lokalnym rynkiem w Polsce, zyskuje na znaczeniu również poza granicami. Dla społeczności polskiego pochodzenia w Ameryce i Kanadzie jest to nie tylko rozrywka, ale także sposób na utrzymanie łączności z ojczystą kulturą.

Jak wskazują portale branżowe, takie zagraniczne wyprawy artystów gatunku są coraz częstsze, co pokazuje ewolucję tego stylu - od klubowych hitów po wydarzenia z pełną oprawą i międzynarodową publicznością.

Dla organizatorów i artystów będzie to test nie tylko scenicznej formy, ale także rosnącej siły eksportowej muzyki rozrywkowej z Polski. Sukces trasy może otworzyć drogę do kolejnych edycji i jeszcze dalszych rynków. Fani już teraz odliczają dni do startu - niewykluczone, że bilety na kolejne daty rozeszłyby się równie szybko.

