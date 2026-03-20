Pod koniec lutego światowa trasa "Power Up World Tour" przeniosła się do Ameryki Południowej. Zespół AC/DC ma tu zaplanowane koncerty w Brazylii, Chile i Argentynie, by w kwietniu zagrać jeszcze trzykrotnie w Mexico City. Kolejna część tournee zaplanowana jest w Ameryce Północnej (od połowy lipca).

Na kilka dni przed pierwszym z trzech występów w Buenos Aires do tamtejszego szpitala trafił Stevie Young, 69-letni gitarzysta AC/DC. Muzyk miał poczuć się źle, dlatego od razu zaopiekowali się nim medycy.

W oficjalnym oświadczeniu przekazano, że gitarzysta przeszedł serię niezbędnych badań, a jego kondycja jest dobra. Nie podano dalszych szczegółów, poza najważniejszą informacją, że 23 marca zgodnie z planem będzie mógł stanąć na scenie w stolicy Argentyny.

Kim jest Stevie Young (AC/DC)?

Gitarzysta do AC/DC dołączył oficjalnie w 2014 r. W składzie zastąpił wówczas swojego wujka, Malcolma Younga, który zmagał się z demencją. Malcolm - jeden z założycieli grupy razem ze swoim bratem, gitarzystą Angusem Youngiem - zmarł w 2017 r.

Stevie Young, bratanek Angusa i Malcolma, wziął udział w nagraniach dwóch ostatnich płyt zespołu: "Rock or Bust" (2014) i "Power Up" (2020).

Obecny skład legendy hard rocka tworzą: Angus Young (gitara), Brian Johnson (wokal), Stevie Young (gitara) oraz wspierający ich na koncertach perkusista Matt Laug (m.in. Alice Cooper, Alanis Morissette) i basista Chris Chaney (znany głównie z Jane's Addicition).

Przypomnijmy, że to właśnie tych muzyków mogliśmy zobaczyć 4 lipca 2025 r. na PGE Narodowym w Warszawie.

