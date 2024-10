W kwietniu bieżącego roku w ręce słuchaczy trafił przebój "Dziewczyno piękna" autorstwa Skolima i Cleo . Polski król latino i trenerka "The Voice Kids" połączyli swoje siły, tworząc chwytliwy kawałek, który zaskarbił sobie serca słuchaczy z całej Polski. Już w przeciągu doby zrobił niesamowite wyniki - zanotowano wówczas ponad 3,5 mln odsłon . Był to dopiero początek sukcesów utworu. Singiel błyskawicznie zdobył także status platynowej płyty .

"Ta para doskonale wie, jak rozpalić noc i robi to hitowym numerem, który już w kwietniu pozwala nam poczuć smak gorącego lata. 'Dziewczyno piękna' będzie obowiązkowym punktem wszystkich wakacyjnych imprez - koniecznie pod rozgwieżdżonym niebem!" - tak zapowiadali singiel autorzy, jeszcze przed tym, jak stał się jednym z przebojów minionego lata.

Od wydania "Dziewczyno piękna" minęło już kilka miesięcy, jednak utwór wciąż jest chętnie słuchany przez Polaków. Popularność piosenki nie umknęła uwadze Letni ego - duetu hip-hopowego, wcześniej występującego pod nazwą Letni, Chamski Podryw . Muzycy stworzyli właśnie parodię hitu Skolima i Cleo, zatytułowaną "Dziewczyno z pierdla" ( sprawdź! ) . Nie jest to pierwsza przeróbka piosenki króla latino, jakiej podjęli się hip-hopowcy.

Skolim zachęcił do przesłuchania parodii "Dziewczyno piękna". Cleo także zachwyciła się przeróbką

Znany z licznych parodii duet Letni w 2022 r. miał okazję zaprezentować słuchaczom swoją wersję przeboju "Wyglądasz idealnie". Przeróbka zatytułowana "Za mnie" stała się wówczas sensacją w sieci, a sam Skolim opisał ją jako "HIT Internetów 2022". Nowa parodia od Letniego również nie uszła jego uwadze. Król latino udostępnił bowiem fragment "Dziewczyny z pierdla" w swoich mediach społecznościowych! "Zobaczcie co Letni zrobili za numer - 'Dziewczyno z pierdla'. Wbijajcie do chłopaków i piszcie, że jesteście od Króla Latino" - tak muzyk zachęcił swoich fanów do przesłuchania innej wersji przeboju.