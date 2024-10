Magdalena Kajrowicz, znana szerszej publiczności pod pseudonimem Kajra, to polska aktorka, która w ostatnich latach cieszy się ogromną popularnością. Co ciekawe, zasłynęła nie dzięki rolom w filmach czy serialach, a dzięki swoim poczynaniom muzycznym. Jakiś czas temu dołączyła do projektu swojego męża, Sławomira Zapały, wraz z którym zaczęła tworzyć hity disco polo i koncertować po całej Polsce.