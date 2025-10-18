Magdalena Narożna jest liderką zespołu disco polo Piękni i Młodzi. Pochodząca z Łomży formacja podbiła przebojami "Kocham się w tobie" i "Ona jest taka cudowna" (ponad 101 mln odsłon).

Początkowo zespół tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Grupa w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music" jako pierwszy discopolowy wykonawca. Po głośnym rozwodzie pary obie strony poszły w swoją stronę. Obecnie zamiast Dawida Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak.

W 2019 r. podczas koncertowania na Islandii Magda Narożna spotkała swojego dawnego kolegę ze szkolnych lat Krzysztofa Byniaka. Podczas wyjazdu do Włoch partner poprosił ją o rękę.

Magda Narożna (Piękni i Młodzi) pokazała swój dom na wsi

Uczestniczką programów "Twoja twarz brzmi znajomo" (szóste miejsce w 2021 r.) i "Taniec z gwiazdami" (siódma pozycja wiosną 2025 r.) obecnie mieszka w drewnianym domu na wsi pod Łomżą. To właśnie tam zaprosiła ekipę programu "halo tu polsat" z reporterką Anną Rubaj.

"Tutaj mogę się wyciszyć po tych wszystkich koncertach, które kocham oczywiście. Kocham swoją pracę, ja kocham ten hałas, kocham ludzi wokół siebie, ale czasami człowiek po prostu ma ochotę trochę złapać takiego oddechu i poprzebywać z naturą, a tu akurat jest dla mnie najpiękniejsze miejsce na ziemi, które mogłam sobie tylko wymarzyć" - opowiadała wokalistka.

W wolnym czasie dużo gotuje, dogląda kurnika (poza kurami ma także króliki) i spaceruje po lesie.

