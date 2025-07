Lider zespołu Weekend przerwał milczenie w sprawie stanu zdrowia. Dodał zdjęcie ze szpitala

Niepokojąca fotografia pojawiła się na oficjalnym profilu zespołu Weekend - Radosław Liszewski leżący w szpitalnym łóżku, podpięty do aparatury, podpisał zdjęcie słowami: "Miłego dzionka, kochani", dodając trzy czerwone serduszka. Fani natychmiast zaczęli dopytywać, co się stało i czy wokaliście grozi coś poważnego.

Jak przyznał lider zespołu Weekend, trafił do szpitala z powodu poważnej infekcji. "Byłem na kroplówkach, miałem mocne zapalenie ucha. Wiem, że na zdjęciu widać było rurki z tlenem, ale nie chodziło o żaden wypadek. Czuję się dobrze. Dostałem zastrzyki i mam nadzieję, że wkrótce przejdzie" - uspokoił zaniepokojonych fanów.

W komentarzach pod wpisem pojawiła się fala ciepłych słów i życzeń szybkiego powrotu do zdrowia. Internauci pisali m.in.: "Zdrówka Radek", "Ojej, a co się stało?", "Trzymaj się, wracaj do formy!"