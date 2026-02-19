Finał "Disco Star" tuż za rogiem. Jurorzy mają już swoich faworytów

Materiał zawiera linki partnerów reklamowych

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych jurorów programu jest Marcin Miller, który od lat obserwuje rodzące się gwiazdy disco polo. Jego zdaniem "Disco Star" nie jest konkursem wyłącznie dla perfekcyjnych wokalistów.

"W naszym programie dajemy szansę praktycznie wszystkim. To nie jest tak, że ktoś musi wybitnie śpiewać" - przekonuje artysta.

Jak dodaje, często za występami kryją się osobiste historie uczestników. "Są takie momenty, kiedy ktoś przychodzi, by zrobić przyjemność rodzicom w trudnej sytuacji. A my nie zawsze to wiemy" - mówi Miller, tłumacząc obecność na scenie także mniej doświadczonych wykonawców.

Juror zwraca uwagę na jeszcze jeden kluczowy aspekt: charakter. "Potrafię czytać ludzi. Widać od razu, czy ktoś ma w sobie dobroć. Trzeba też umieć przyjąć krytykę. Jeśli ktoś tego nie potrafi, scena nie jest dla niego" - podkreśla, dodając z przekąsem, że sam od lat mierzy się z opiniami i nauczył się dystansu.

Dziewięcioro finalistów i jedna wielka szansa

Po castingach i półfinałach do decydującej rozgrywki awansowała dziewiątka uczestników. O zwycięstwo zawalczą: Prezydent, Anna "Ania Amy" Woźnica, Karolina "Zolie" Żółkiewska, B-TWIN, Alexa & Fonzy, XOXO, Daria "Negra" Budka, Łukasz "Dragan" Paczkowski oraz Sylwia Strug.

Każdy z nich ma za sobą wyraziste występy. Zespół Prezydent przyciągnął uwagę autorskim utworem "Bejbe", Ania Amy zapadła w pamięć dzięki numerowi "Dym", a Zolie postawiła na klimat lat 90. i konsekwentnie budowała swój styl. B-TWIN wyróżnia się rockową energią, a Alexa & Fonzy udowodnili, że sceniczne show może być równie ważne jak wokal.

Nie brakuje też tajemnicy i eksperymentów. Duet XOXO ukrywa się za maskami, Daria "Negra" Budka imponuje warsztatem, który wzbudził nawet podejrzenia o playback, a Łukasz "Dragan" Paczkowski zaskakuje łączeniem stylów - od reggae po romskie inspiracje. Sylwia Strug z kolei stawia na emocje i doświadczenie sceniczne zdobywane podczas występów na żywo.

Zwycięzcę wybiorą widzowie w głosowaniu na żywo.

Gwiazdy na scenie i duety, które mogą zmienić wszystko

Finał zapowiada się jako widowisko pełne niespodzianek. Uczestnicy wystąpią w duetach z gwiazdami sceny disco polo, co - jak podkreślają twórcy programu - może całkowicie odmienić wynik rywalizacji.

Na scenie pojawią się m.in. Sławomir i Kajra, a także zespoły MIG, Playboys, Łobuzy, Defis, Topky i Imperium. Wśród zaproszonych artystów znaleźli się również Radek Liszewski oraz formacje DiscoBoys i Weekend. To właśnie te nieoczywiste połączenia mają być jednym z najmocniejszych punktów wieczoru.

Jurorka ma swoją faworytkę. "Powala nas na kolana"

Choć ostateczna decyzja należy do widzów, jurorzy nie ukrywają swoich sympatii. Magdalena Narożna przyznała, że już po półfinałach ma swoją faworytkę.

"Zdecydowanie mam faworytkę. Nie powiem, kto to, ale jest jedna osoba, która po prostu powala nas na kolana, przynajmniej mnie" - zdradziła.

Artystka liczy, że jej intuicja okaże się trafna i to właśnie ta uczestniczka sięgnie po zwycięstwo. Co ciekawe, w finale dominują kobiety - aż siedem z dziewięciu miejsc zajmują wokalistki lub zespoły z ich udziałem.

Finał, który może zmienić wszystko

Stawką jest znacznie więcej niż nagroda pieniężna. Zwycięzca otrzyma możliwość występu podczas jednego z dużych koncertów telewizyjnych, co w realiach branży disco polo często oznacza początek ogólnopolskiej kariery.

W niedzielny wieczór wszystko rozstrzygnie się na żywo. Pytanie pozostaje otwarte: czy wygra doświadczenie, charyzma, a może historia, która poruszy widzów przed ekranami? Jedno jest pewne - finał 9. edycji "Disco Star" zapowiada się jako jeden z najbardziej wyrównanych w historii programu.

