Fani zachwyceni pomysłem Skolima. "Pamiętajmy, żeby dzień święty święcić"
Skolim po raz kolejny pokazuje, że potrafi połączyć muzykę z biznesem i skutecznym marketingiem. Z okazji tłustego czwartku wokalista disco polo przygotował dla klientów swojej stacji benzynowej w Czeremsze niespodziankę. Do każdego tankowania i kawy rozdawane są autorskie pączki nazwane "Skolimkami". Różowe wypieki od razu stały się hitem w sieci i przyciągnęły uwagę fanów artysty z całej Polski.
Konrad Skolimowski zaczynał w show biznesie jako aktor. Występował m.in. w serialach "Na dobre i na złe" oraz "Barwy szczęścia". W 2018 roku spróbował swoich sił w programie "Disco Star", gdzie dziś zasiada w jury, choć jako uczestnik nie odniósł sukcesu. Przełom w jego karierze przyszedł w 2022 roku za sprawą utworu "Wyglądasz idealnie", który szybko stał się jednym z największych przebojów muzyki tanecznej w Polsce.
Dziś Skolim należy do najpopularniejszych artystów disco polo, regularnie koncertuje w całym kraju i gromadzi tłumy fanów.
Stacja benzynowa i własne produkty
Muzyka to jednak niejedyny obszar działalności wokalisty. Skolim od kilku lat konsekwentnie rozwija swoje biznesy. W Czeremsze, w województwie podlaskim, uruchomił własną stację benzynową, którą reklamuje jako miejsce z wyjątkowo atrakcyjnymi cenami paliwa. Oprócz tego sprzedaje perfumy i odzież sygnowane swoim pseudonimem.
Artysta często podkreśla, że chce budować biznes "z ludźmi, a nie na ludziach", co przynosi mu sympatię nawet wśród osób, które niekoniecznie słuchają jego muzyki.
Różowe "Skolimki" na tłusty czwartek
Z okazji tłustego czwartku Skolim postanowił poszerzyć ofertę swojej stacji o słodki akcent. Klienci, którzy zatankują i kupią kawę, otrzymują pączka w prezencie. Wypieki wyróżniają się intensywnie różowym lukrem i dodatkiem liofilizowanych owoców, najprawdopodobniej malin lub truskawek. Producentem "Skolimek" jest piekarnia Kazana.
Promocję artysta zapowiedział w mediach społecznościowych, mówiąc:
"Zawsze chciałem to zrobić jak prezydent Stanów Zjednoczonych. Drodzy państwo, już jutro tłusty czwartek. Pamiętajmy wszyscy, żeby dzień święty święcić. I już jutro do każdego tankowania i każdej kawki u Skolima pączuszek w prezencie".
Fani zachwyceni pomysłem
Internauci szybko zareagowali na akcję wokalisty. Pod nagraniami i zdjęciami pączków pojawiły się setki komentarzy. Wielu fanów chwaliło pomysł i podkreślało, że to świetny przykład sprytnego marketingu.
"To się nazywa marketing, brawo", "Wyglądają obłędnie", "Super akcja", "Kolejny świetny pomysł Skolima", "Szkoda, że mam tak daleko do Czeremchy" - pisali użytkownicy sieci. Akcja Skolima pokazuje, że czasem jeden dobrze zaplanowany gest potrafi zrobić większe wrażenie niż najdroższa kampania reklamowa.