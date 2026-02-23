Emocje po finale "Disco Star". Internauci są jednogłośni

Program, który od lat stanowi jedną z najważniejszych platform dla początkujących artystów disco polo, wrócił w tym roku na antenę Polsatu w odświeżonej formule. Po tygodniach castingów i półfinałów do decydującego etapu dotarła dziewiątka uczestników, którzy zdobyli najwyższe noty jurorów i sympatię widzów.

W finale "Disco Star" zaprezentowali się m.in. Prezydent, Anna "Ania Amy" Woźnica, Karolina "Zolie" Żółkiewska, Alexa & Fonzy, siostry XOXO, Daria "Negra" Budka, Łukasz "Dragan" Paczkowski oraz Sylwia Strug. Każdy z nich musiał udowodnić, że poza wokalem ma także sceniczną charyzmę i pomysł na siebie. Ostateczny werdykt należał do widzów, którzy tradycyjnie decydowali w głosowaniu.

Gwiazdy na scenie i widowiskowe duety

Finałowa gala miała rozmach, do którego program zdążył już przyzwyczaić. Uczestnicy nie tylko wykonywali swoje utwory, lecz także pojawili się w duetach z rozpoznawalnymi artystami sceny disco polo.

Na scenie wystąpili m.in. Sławomir i Kajra, a także zespoły MIG, Playboys, Łobuzy, Defis, Topky oraz Imperium. To właśnie te występy nadały finałowi charakter prawdziwego święta muzyki tanecznej.

Zaskakujący finał i zwyciężczyni

Po podliczeniu głosów do ścisłej czołówki awansowali Alexa & Fonzy, zespół Prezydent oraz Daria "Negra" Budka. Ostateczne rozstrzygnięcie zapadło po dogrywce.

Tytuł zwyciężczyni oraz nagrodę główną - 50 tysięcy złotych i występ na koncercie Polsatu - zdobyła Daria "Negra" Budka. Tuż po ogłoszeniu wyników nie kryła emocji.

"Mama zrobiła to dla Was!" - powiedziała ze sceny, zwracając się do swoich dzieci. Podziękowała także mężowi za wsparcie, które odegrało dla niej kluczową rolę w jej drodze do finału.

Drugie miejsce zajęli Alexa & Fonzy, a trzecie przypadło zespołowi Prezydent, który dla wielu był jednym z głównych faworytów do zwycięstwa.

Kim jest Daria "Negra" Budka?

Zwyciężczyni programu to artystka, która łączy życie rodzinne z konsekwentnie rozwijaną karierą muzyczną. Prywatnie jest żoną i mamą, a scenicznie wyróżnia się wyrazistą osobowością. Wcześniej była związana z projektem DeDe Negra, a po przerwie wróciła jako solistka. W ostatnich latach konsekwentnie budowała swoją pozycję, publikując kolejne utwory, w tym "Chillout", "Mgła" czy "Czy zatańczysz". Widzowie mogli ją zobaczyć także w programie Must Be The Music. Co ciekawe, to właśnie udział w "Disco Star" miał przynieść jej nie tylko rozpoznawalność, ale i miłość.

Internauci nie mają wątpliwości

Wynik finału wywołał spore emocje w sieci, jednak dominowały głosy zachwytu nad zwyciężczynią. W komentarzach pojawiły się liczne gratulacje i słowa uznania:

"Ogromne gratulacje, zasłużona nagroda"

"Wygrał talent!"

"Nie mogło być inaczej, jesteś najlepsza"

"Przynajmniej tutaj wygrywa talent i nie ma zakłamania"

Widzowie podkreślali przede wszystkim autentyczność i sceniczny charakter Darii "Negry", który ich zdaniem przesądził o wygranej.

"Disco Star" - program, który otwiera drzwi

edycja "Disco Star" potwierdziła, że format wciąż ma silną pozycję na rynku i realnie wpływa na kariery młodych wykonawców. Udział w show to dla wielu pierwszy krok do profesjonalnej sceny, a zwycięstwo może stać się przepustką do ogólnopolskiej rozpoznawalności.

