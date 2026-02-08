Autorem słów "Zegarmistrza światła" jest Bogdan Chorążuk - poeta i autor tekstów, z którym Woźniak współpracował przez lata. Słowa powstały jako poetycki zapis wewnętrznych rozważań na temat życia, przemijania i boskiej tajemnicy. Kiedy Tadeusz Woźniak zetknął się z tym tekstem, od razu poczuł, że musi nadać mu muzyczną formę. To była decyzja intuicyjna - kompozycja pojawiła się niemal natychmiast, jakby unosiła się w powietrzu i tylko czekała, aż ktoś ją uchwyci.

Utwór został nagrany i po raz pierwszy wykonany na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1972 roku, zdobywając ogromne uznanie zarówno publiczności, jak i krytyków. Dla wielu było to wydarzenie przełomowe - nikt wcześniej nie mówił w piosence o śmierci i metafizyce w tak delikatny, a jednocześnie przenikliwy sposób. Woźniak wraz z tym utworem zdobył główną nagrodę na festiwalu.

Tekst - duchowa medytacja

"A kiedy przyjdzie także po mnie / Zegarmistrz światła purpurowy / By mi zabełtać błękit w głowie / To będę jasny i gotowy" - już od pierwszych wersów wiadomo, że nie mamy do czynienia ze zwykłą piosenką. To poezja najwyższej próby, pełna metafor, symboli i duchowej głębi. Kim jest tytułowy Zegarmistrz? Interpretacje są różne: dla jednych to Bóg, dla innych Śmierć, dla jeszcze innych Los, który reguluje cykle życia i śmierci. To postać o nieokreślonym obliczu - jednocześnie groźna i łagodna, nieunikniona, ale potrzebna.

Tekst opowiada o tym, jak każdy człowiek - choćby nie wiem jak bardzo się starał - w końcu stanie w obliczu przemijania. Ale nie jest to utwór pesymistyczny. Wręcz przeciwnie - bije z niego spokój, zgoda na los i akceptacja tajemnicy, której nie da się do końca zgłębić.

Pojawiające się w piosence obrazy są silnie zakorzenione w symbolice religijnej, ale nie są wprost doktrynalne. To raczej uniwersalna refleksja filozoficzna, która przemawia do ludzi niezależnie od wyznania czy światopoglądu.

Warstwa muzyczna - prostota jako siła

Muzyka Tadeusza Woźniaka do "Zegarmistrza światła" jest oszczędna, ale niezwykle sugestywna. Opiera się na delikatnej grze gitary akustycznej i grze orkiestry, która nie zagłusza treści, lecz ją podkreśla. Woźniak śpiewa spokojnie, z wyczuciem, niemal jakby mówił modlitwę.

Taka forma sprawia, że piosenka nie starzeje się - nie zawiera elementów typowych dla estetyki konkretnej dekady. Brak w niej modnych efektów dźwiękowych, stylizacji czy popowych refrenów. Dzięki temu utwór zachowuje ponadczasowy charakter i działa na słuchacza równie mocno dziś, jak w latach 70.

"Zegarmistrz światła": kontekst kulturowy i odbiór

W czasach PRL-u, kiedy przestrzeń publiczna była pełna fałszu, a duchowe pytania często spychano na margines, "Zegarmistrz światła" stał się swoistą duchową enklawą. Dla wielu słuchaczy był to pierwszy kontakt z refleksją o śmierci podaną w tak pięknej, lirycznej formie.

Utwór był obecny nie tylko w rozgłośniach radiowych, ale i w domach - często puszczany podczas chwil zadumy, pogrzebów, a nawet spotkań towarzyskich, jako temat do rozmowy o sprawach, o których zwykle milczano.

Z biegiem lat "Zegarmistrz światła" stał się elementem kanonu polskiej piosenki poetyckiej. Był wykonywany przez innych artystów, pojawiał się w spektaklach, na wieczorach autorskich, w filmach i w teatrze.

Uniwersalne przesłanie

Mimo że piosenka mówi o końcu życia, jej wydźwięk jest paradoksalnie… uspokajający. To nie lament nad śmiercią, ale raczej pieśń o pogodzeniu się z losem. Słowa nie wyrażają strachu, lecz zadumę i szacunek wobec tajemnicy istnienia.

Dzięki tej właśnie atmosferze "Zegarmistrz światła" wciąż towarzyszy ludziom w momentach najtrudniejszych. Jest jak muzyczny przewodnik przez ciemność, wskazujący, że nawet kres może mieć swój głęboki, duchowy sens.

Tadeusz Woźniak - autor jednej piosenki?

Choć "Zegarmistrz światła" jest najczęściej kojarzonym utworem Tadeusza Woźniaka, nie był on artystą jednego przeboju. Woźniak to kompozytor, wokalista i multiinstrumentalista, który przez lata tworzył muzykę do filmów, spektakli teatralnych i programów dla dzieci. Jego inne utwory, jak "Smak i zapach pomarańczy", również wyróżniają się subtelną lirycznością i niezwykłym klimatem. Artysta unikał blasku reflektorów i nigdy nie zabiegał o komercyjny sukces - zamiast tego wybierał autentyczność i szczerość przekazu, co pozwoliło mu zachować niezależność i szacunek wśród słuchaczy.

Natalia Szroeder zdradza, co dzieje się za kulisami "Must Be The Music". Wokalistka już planuje nową płytę INTERIA.PL INTERIA.PL