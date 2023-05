Trzeba było odważnego wróżbity, by w latach 80. przewidzieć, że Kylie Minogue, pochodząca z Australii 19-letnia gwiazdka jest na dobrej drodze, by stać się najtrwalszą ikoną popu na świecie. Rozpoczynająca swoją karierę w operze mydlanej "Neighbours", jak wielu młodych aktorów marzyła o sukcesie w branży muzycznej. Udało jej się to w 1987 roku. Wdarła się na listy przebojów dzięki nowej wersji piosenki "The Loco-Motion", która miała wszystkie cechy cudu jednego przeboju.

Młoda aktorka podbija listy przebojów

Nagranie stało się przebojem w Australii i doprowadziło do podpisania przez młodziutką Kylie swojego pierwszego kontraktu fonograficznego i współpracy ze spółką producencką Stock Aitken Waterman. Produkcyjne trio na przełomie lat 80. i 90. nie miało praktycznie konkurencji. Od sukcesu "You Spin Me Round (Like a Record)" grupy Dead or Alive konsekwentnie podbijali listy przebojów swoimi produkcjami, kreując przy okazji nowe światowe gwiazdy.



Po wydaniu czterech płyty Kylie zaczyna jednak uwierać wizerunek słodkiej dziewczyny z sąsiedztwa. Ma ochotę przejąć większą kontrolę nad swoją twórczością, czego efektem jest zakończenie współpracy ze Stock Aitken Waterman. W efekcie podpisuje kontrakt z niezależną wytwórnią Deconstruction i wydaje album "Kylie Minogue" w 1994, z którego pochodzi doskonały i przełomowy singel "Confide In Me".



Płyta zbiera mieszane recenzje, ale sprzedaje się w ponad 2 milionach egzemplarzy.

Dojrzała gwiazda zmienia swój wizerunek

W 1995 roku Kylie pojawia się na albumie "Murder Ballads" formacji Nick Cave & The Bad Seeds, wykonując "Where the Wild Roses Grow". Zaskoczenie fanów przeradza się w fascynację nagraniem, a Kylie kolejny raz pokazuje, że jest genialną artystką, która potrafi wyjść poza schemat. W jednym z wywiadów Nick Cave nie ukrywał swojej wielkiej fascynacji piosenkarką: "'Where The Wild Roses Grow' zostało napisane z myślą o Kylie. Od wielu lat chciałem napisać dla niej jakąś piosenkę, ale żadna nie wydawała mi się wystarczająco dobra. Dopiero teraz uznałem, że to jest to. Wysłałem jej kompozycje, a ona odpowiedziała następnego dnia".

To nie jedyna współpraca księżniczki popu z muzykami rockowymi. Na wydanej w 1997 roku płycie "Impossible Princess" pojawiają się James Dean Bradfield i Nicky Wire z Manic Street Preachers. Jak sama twierdzi uwielbia angażować się we wszelkiego rodzaju artystyczne kooperacje. Ma na swoim koncie współprace z: Pet Shop Boys, Hurts, Years & Years, Jack Savoretti, Robbie Williams, The Vaccines czy Jessie Ware i wieloma innymi gwiazdami.





Zdjęcie Kylie Minogue i Nick Cave / Samir Hussein / Getty Images

Taneczne parkiety płoną w rytm la la la czyli sukces "Can't Get You Out of My Head"

Kolejny sukces i wybuch popularności przychodzi na początku XXI wieku, wraz z krążkiem "Fever". Pulsujący rytm i wyśpiewane la la la wchodzi w głowę i sprawia, że nie jesteś w stanie zapomnieć tej piosenki. "Can't Get You Out of My Head" staje się wielkim przebojem, docierając praktycznie na całym świecie do 1. miejsca na listach przebojów. Kolejne nagrania z płyty potwierdzają tylko status Kylie Minogue, jako niekwestionowanej światowej gwiazdy. Wielka taneczna dyskotekowa kula odbija jej blask.

Jednak w wypełnionym blaskiem życiu piosenkarki pojawiają się czarne chwile. Artystka dowiaduje się, że ma raka piersi. Musi z dnia na dzień przerwać ogromną trasę koncertową "Showgirl: The Greatest Hits Tour" i poddać się natychmiastowemu leczeniu. Przechodzi operację oraz chemioterapię. Nowotwór udaje się spacyfikować, a australijska księżniczka popu może powrócić na scenę.



Choroba, terapia i symbol siły

Piosenkarka dzieli się ze swoimi fanami informacją o chorobie i postanawia zamienić swoje zmagania w przykład dla innych kobiet. Rozpoczyna kampanię informacyjną dotyczącą raka piersi. Otrzymuje honorowy doktorat z nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Anglia Ruskin za swoją pracę na rzecz podnoszenia świadomości o chorobie. W efekcie jej działań ilość badań mammograficznych wykonywanych w Australii wzrosła o 40 proc.

Kolejne lata to konsekwentnie zdobywane szczyty list przebojów. Niezliczone koncerty i trasy. Jej występ na Glastonbury w 2019 roku był jak dotąd najchętniej oglądanym na festiwalu. Cztery miliardy ludzi śledziło jej show podczas ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Sydney w 2000 roku, a kiedy pojawiła się świątecznym odcinku specjalnym "Doctor Who" w 2007 roku, jako kelnerka Astrid Peth, przed telewizorami zasiada ponad 13 milionów widzów. Była to najwyższa oglądalność serialu od 1979 roku.

Kylie Minogue ikona stylu

Kylie Minogue jest wreszcie uznaną ikoną mody. Jej kostiumy z tras koncertowych były prezentowane na wystawach na całym świecie, w tym w londyńskim Muzeum Wiktorii i Alberta. Wystawa obejmowała przedmioty wypożyczone z kolekcji Kylie Minogue, a znajdujące się w posiadaniu Australian Performing Arts Collection. Przedstawiała każdy etap kariery Kylie, od brudnych kombinezonów noszonych przez jej postać z serialu Neighbours, po niesławne złote majtki z teledysku do utworu "Spinning Around", które były kupione w sklepie z używaną odzieżą i trafiły na plan teledysku w ostatniej chwili.

Kylie Minogue uczciła swoje 50. urodziny seksownym zdjęciem, na którym pozuje nago z wysadzaną diamentami gitarą. Jednak na każdym kroku podkreśla, że wymiarem ludzkiego szczęścia nie jest wyłącznie piękno fizyczne, ale otwartość na nowe idee i ludzi.

Zdjęcie Kylie Minogue / John Marshall / Getty Images

Od gwiazdy pop do producentki win

Dziś Kylie jest niekwestionowaną księżniczką popu, która od pięciu dekad melduje się na szczycie list przebojów w Wielkiej Brytanii z kolejnymi albumami. Kontynuuje swoją karierę filmową, wspiera akcje charytatywne i walkę o równouprawnienie mniejszości seksualnych, a także promuje swoją kolekcję win, co jest jej nową pasją.

Swoje 55. urodziny uczci wydaniem szesnastego albumu w jej karierze "Tension". Płyta pojawi się na półkach sklepowych i w serwisach streamingowych już we wrześniu. Ciekawe czy znów zadebiutuje na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów? Czy będzie szansa na kolejny toast winem z jej kolekcji? Przekonamy się już wkrótce.