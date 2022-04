W show-biznesie nie brakuje gwiazd, które mimo dojrzałego wieku wyglądają tak, jakby nie dotyczył ich upływ czasu, bo zachwycają nienaganną figurą i niemal nieskazitelną, wolną od zmarszczek cerą. Choć w wielu przypadkach sekretem młodzieńczego wyglądu jest zasobny portfel pozwalający na korzystanie z usług najlepszych klinik medycyny estetycznej, to wielu z nas i tak z podziwem obserwuje celebrytów, u których próżno szukać oznak starzenia.

To właśnie im swój nowy ranking poświęcił brytyjski portal randkowy Ourtime, który jest skierowany do dojrzałych singli szukających drugiej połówki. Serwis postanowił sprawdzić, którzy słynni pięćdziesięciolatkowie postrzegani są jako najbardziej atrakcyjni. W tym celu przeprowadził ankietę, w której wypowiedziało się 1500 użytkowników portalu. Najwięcej głosów, a co za tym idzie - tytuł najseksowniejszej gwiazdy po pięćdziesiątce - otrzymała Kylie Minogue.

Australijska piosenkarka, która 28 maja będzie obchodziła 53. urodziny, wciąż może pochwalić się wyjątkowo młodym wyglądem. Choć artystka konsekwentnie zapewnia, że nigdy nie poprawiała urody za pomocą skalpela, a botoks stosuje rzadko, to tabloidowe media co jakiś czas usiłują ją zdemaskować. I podpytują chirurgów plastycznych o zabiegi, którym rzekomo się poddała. Wśród tych najczęściej wymienianych znajdują się mini-lifting twarzy oraz zabieg zwany liposculpture.

Tuż za Minogue w zestawieniu Ourtime uplasowały się 56-letnia Liz Hurley oraz o trzy lata od niej młodsza Jennifer Aniston. Ankietowani docenili też urodę Helen Mirren, Jennifer Lopez, Nigelli Lawson oraz Cindy Crawford.

Ankieterzy zapytali też kobiety korzystające z portalu Ourtime o to, z którymi sławnymi mężczyznami chciałyby umówić się na randkę. Użytkowniczki najczęściej wskazywały George'a Clooneya, Brada Pitta, Hugh Jackamana i Colina Firtha, wysokie miejsce w rankingu zajął też były prezydent USA Barack Obama.

