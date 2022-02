Przypomnijmy, że Jennifer Lopez promuje nową komedię romantyczną "Wyjdź za mnie", która trafi do kin 11 lutego. W przygotowanej na walentynki produkcji u boku gwiazdy wystąpią również Owen Wilson i Maluma.

Wokalistka we współpracy z latynoskim gwiazdorem nagrała single "Pa Ti" oraz "Lonely", promujące film. Na potrzeby produkcji stworzyła również z Malumą wspólną płytę.

Jennifer Lopez w "Rolling Stone"

Instagram Post

Lopez została twarzą marcowej okładki "Rolling Stone" i udzieliła dużego wywiadu magazynowi. "Jak łamała wszystkie zasady i trafiła na szczyt" - czytamy w zapowiedzi artykułu. W oczy rzuca się też nowa fryzura gwiazdy. Wokalistka pozuje w ściętych do ramion włosach.

Reklama

W samym wywiadzie, będącym przypomnieniem historii sukcesu Jennifer Lopez, która zaczynała jako tancerka, a dziś jest jedną z największych gwiazd na świecie, wokalistka m.in.: opowiada o nowej produkcji "Marry Me", ponownym związku z Benem Affleckiem i trudnych początkach na Bronksie.



Wideo Jennifer Lopez | The Rolling Stone Cover

"Jej pierwszą pracą było zamiatanie włosów i sprzątanie kranów w zakładzie fryzjerskim przyjaciółki jej rodziny. Zarobiła za to 10 dolarów. W wieku 15 lat sprzedawała fałszywe perfumy w sklepie koło stacji benzynowej" - czytamy.

"Od zawsze byłam niedoceniana. Czułam, jakbym zawsze startowała z samego dna. To część bycia Portorykanką i kobietą" - wspominała.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jennifer Lopez If You Had My Love

Jennifer Lopez - droga do sukcesu

W 1999 roku Jennifer Lopez, do tej pory aktorka i tancerka, zdecydowała się zadebiutować jako wokalistka. Pierwszym singlem był numer "If You Had My Love", który przez pięć tygodni okupował szczyt zestawienia Billboard Hot 100.



Singel zwiastował debiut wokalistki "On The 6", który ukazał się w czerwcu 1999 roku i rozszedł się w nakładzie ośmiu milionów egzemplarzy. Tytuł płyty pochodzi od numeru pociągu, którym Jennifer dojeżdżała do centrum na przesłuchania i lekcje tańca. Tak właśnie zaczęła swą podróż. W "chybotliwym wagoniku metra", jak określiła go artystka.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Big Daddi Get On The Floor

Album był momentem zwrotnym w karierze J.Lo, którą świat poznał jako gwiazdę muzyki pop. W kolejnych latach piosenkarka wylansowała takie przeboje jak: "Waiting For Tonight", "Let’s Get Loud", "Love Don’t Cost a Thing", "Jenny Form The Block", "On The Floor", "Papi" i "Ain't Your Mama".



Lopez w ciągu kilkunastu lat kariery wydała osiem albumów studyjnych, sprzedając łącznie 40 milionów egzemplarzu swoich płyt.