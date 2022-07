Kylie Minogue i Jason Donovan (oboje rocznik 1968) zdobyli popularność jako aktorzy australijskiej opery mydlanej "Neighbors" ("Sąsiedzi"). Ona grała chłopczycę Charlene Mitchell, on wcielił się w postać Scotta Robinsona, uprzejmego, schludnego licealistę. W serialu tych dwoje zostaje parą i ostatecznie biorą ślub (co jakoby bardzo podniosło oglądalność produkcji).

Mniej więcej w tym samym czasie Kylie Minogue i Jason Donovan opuścili serial, by skupić się na karierach muzycznych. Minogue wydała w 1988 roku album "Kylie", a Donovan pracował nad "Ten Good Reason". Obojgiem wokalistów zajmował się wówczas zespół produkcyjny Mike Stock, Matt Aitken i Pete Waterman. I to właśnie ci panowie wpadli na pomysł, by serialowa para Kylie i Jason zaśpiewała wspólną, romantyczną balladę, "Especially For You" (wydaną jako drugi singiel z "Ten Good Reasons" w listopadzie 1988 roku).

W lutym 2022 roku australijska telewizja Channel 5 ogłosiła, że latem zakończy nadawanie serialu. Oświadczenie na oficjalnym koncie twitterowym serialu brzmiało: "Z przykrością stwierdzamy, że po prawie 37 latach i prawie 9000 wyemitowanych odcinków musimy potwierdzić, że "Sąsiedzi" zakończą produkcję w czerwcu". Producenci zapowiedzieli jednak na zakończenie ekstraodcinki, w których... m.in. wrócą na ekran Charlene i Scott, czyli Kylie Minogue i Jason Donovan.

Na początku tego miesiąca udostępniono pierwsze wspólne zdjęcia gwiazd na planie "Sąsiadów". Teraz - również w ramach świętowania finału popularnej opery mydlanej - poinformowano, że 5 sierpnia ukaże się wydanie specjalne "Especially For You". Ogłosiła to na Instagramie sama Kylie Minogue, pisząc że będzie okazja, aby przywrócić więcej wspomnień z lat 80.".

