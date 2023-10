Riverside chce się bawić. Tak było na koncercie w Krakowie

"Tęskniliśmy" - rzucił w pewnym momencie ze sceny Mariusz Duda , grający na basie wokalista i lider warszawskiej formacji. Polscy fani też są stęsknieni - we wtorkowy wieczór w Klubie Studio w Krakowie stawiło się ok. 2000 osób, szczelnie go wypełniając. Na powrót rockowej grupy do stolicy Małopolski przyszło nam czekać ponad dwa lata.



Po styczniowej premierze płyty "ID.Entity" Riverside ruszył w trasę po Ameryce Północnej (na koncertach pojawiało się średnio po kilkaset osób). W połowie kwietnia występem na festiwalu Prognosis w Eindhoven (Holandia) grupa rozpoczęła wiosenną odsłonę w Europie, gdzie zagrała kolejne kilkanaście koncertów w takich krajach, jak Irlandia, Wielka Brytania, Dania, Szwecja, Norwegia i Finlandia.

Na promocję nowego materiału w ojczyźnie polscy fani musieli czekać najdłużej - nie licząc majowego występu w Olsztynie i trzech koncertów festiwalowych w lecie. Ale nie ma co ukrywać - warto było. Rozpędzona maszyna pracuje na najwyższych obrotach. To jest poziom światowy, wyprzedane hale i kluby dowodem, że kariera zagraniczna wcale nie musi się ograniczać do występów dla Polonii bazujących na popularności jednego przeboju sprzed kilku dekad. Zresztą nawet na polskie koncerty Riverside ściągają całkiem spore grupy fanów spoza naszego kraju i nie inaczej było w Krakowie. To dopiero drugi polski przystanek - po Gliwicach. Przed nami jeszcze kolejne cztery występy, w większości wyprzedane, w sporych halach.



W roli gości specjalnych w Polsce przed Riverside prezentują się prog-metalowy Atan z Londynu (współzałożycielem jest polski gitarzysta Andrzej Czaplewski) oraz Jakub Żytecki ze swoim zespołem. Ten drugi, były gitarzysta grupy Disperse, na scenie wspierany przez Michała Sarapatę (bas, elektronika) i Józefa Rusinowskiego (perkusja), to kolejny przykład, że Polak potrafi. Muzyk w ramach promocji trzeciej płyty "Remind Me" odbył regularną trasę po Europie i USA.



Płyta "ID.Entity" jest pierwszym materiałem Riverside zarejestrowanym oficjalnie w kwartecie z gitarzystą Maciejem Mellerem , który na stałe dołączył do zespołu w lutym 2020 r. Przypomnijmy, że jego poprzednik Piotr Grudziński zmarł w 2016 r. z powodu nagłego zatrzymania krążenia.

Mariusz Duda wielokrotnie podkreślał, że etap żałoby zespół ma już za sobą (jej zapisem był poprzedni album "Wasteland" z 2018 r.) i że nie jest już tą samą grupą, co 20 lat temu. "Kochamy, kiedy publiczność jest piątym członkiem zespołu" - mówił lider, a żywiołowo reagujący fani pokazali, że tak właśnie jest. Wersje wykonywane na żywo zyskują jeszcze więcej, to nie były utwory odegrane 1:1 jak na płycie. Dodatkowo dostaliśmy wyzwanie w postaci wplecionych fragmentów starszych nagrań w premierowe numery. Jakie? Sprawdźcie sami, nie będę psuć niespodzianek.

"Bardzo udany wtorkowy wieczór" - podsumował Mariusz Duda, wyraźnie zadowolony z odbioru i przyjęcia, bo to właśnie Kraków od samego początku stał mocno u boku Riverside (300 fanów podczas pierwszej trasy, gdy na koncertach w innych miastach przychodziło po kilkanaście osób). Były chóralne śpiewy, były pląsy, był humor i salwy śmiechu ("nie stawiajcie nas obok Dream Theater"), ale i momenty na refleksję (zaczarowany "We Got Used to Us", "dla ludzkości jest nadzieja" - podkreślał Duda).



"Kraków!!! Ale było dzisiaj pięknie. Dziękujemy!" - napisali muzycy po koncercie w Klubie Studio.



"Riverside - ID.Entity Tour 2023" w Polsce. Gdzie odbędą się kolejne koncerty?

26.10 - Toruń, CKK Jordanki

27.10 - Gdynia, Polsat Plus Arena

28.10 - Wrocław, Hala Orbita

29.10 - Warszawa, Hala OSiR Bemowo.



Riverside w Klubie Studio w Krakowie - setlista:

1. "#Addicted"

2. "02 Panic Room"

3. "Landmine Blast"

4. "Big Tech Brother"

5. "Left Out"

6. "Post-Truth"

7. "The Place Where I Belong"

8. "We Got Used to Us"

9. "Egonist Hedonist"

10. "Friend or Foe?"

bis:

11. "Self-Aware"

12. "Conceiving You".

Michał Boroń, Kraków