Zespół Twenty One Pilots po raz kolejny został okradziony przez jednego ze swoich słuchaczy. Do niecodziennego zdarzenia doszło podczas wydarzenia specjalnego Fan Premier Event, które miało miejsce 25 października na stadionie BMO w Los Angeles. Tyler Joseph i Josh Dun zorganizowali wówczas wystawę towarzyszącą ich koncertowi w Mieście Aniołów, z której zniknął pamiątkowy przedmiot, mający sporą wartość sentymentalną dla muzyków.

Twenty One Pilots padli ofiarami własnego fana! Z ich wystawy zniknęła cenna pamiątka

Łupem złodzieja okazał się pendrive z piosenką "The Level Of Concern" wydaną w 2020 r., który słuchacze amerykańskiego duetu mogą kojarzyć ze zdjęcia okładkowego wspomnianego singla. Tuż po koncercie Twenty One Pilots wystosowali oficjalny komunikat do uczestników, w którym poprosili o pomoc w odnalezieniu zguby. W mailu podkreślili, że nie zależy im na tym, aby złodziej poniósł konsekwencje swojego czynu. Chcą jedynie odzyskać pamiątkowy nośnik z utworem.

"Podczas dzisiejszego wydarzenia FPE z wystawy został zabrany pendrive 'The Level Of Concern USB'. Zwracamy się z serdeczną prośbą o jego zwrot - bez żadnych pytań i z pełnym poszanowaniem anonimowości. Pendrive The Level Of Concern ma dla zespołu ogromne znaczenie i stanowi ważny element naszej historii. Prosimy o pomoc w jego bezpiecznym powrocie do domu" - czytamy w wiadomości od muzyków.

Tyler i Josh poprosili, aby osoba, która weszła w posiadanie pendrive'a odesłała go do nowojorskiego biura wytwórni Warner Music Group. Fani dołączyli do akcji poszukiwawczej i w mediach społecznościowych rozpoczęli własne śledztwo. Wielu z nich publikuje zdjęcia i nagrania wykonane podczas zwiedzania wystawy, próbując ustalić, w którym momencie nośnik "The Level Of Concern USB" został skradziony.

Kilka miesięcy temu jeden z fanów Twenty One Pilots podczas koncertu skradł bęben!

To nie pierwszy raz, gdy zespół Twenty One Pilots padł ofiarą kradzieży ze strony jednego ze swoich fanów. W maju bieżącego roku, gdy grupa występowała w AO Arenie w Manchesterze, doszło do zniknięcia jednego z instrumentów. W trakcie wykonywania finałowego utworu - "Trees" - Tyler i Josh tradycyjnie weszli w tłum słuchaczy i otoczeni przez nich zagrali na bębnach kulminacyjną partię piosenki. Chwilę później jeden z uczestników wydarzenia chwycił za instrument perkusisty i po prostu z nim odszedł.

Dzięki błyskawicznej interwencji fanów, którzy niedługo później rozesłali filmik ze zdarzenia po internecie, udało się odnaleźć złodzieja i odzyskać skradziony instrument. "MAMY BĘBEN!!!!!! Dziękujemy za wszystkie oznaczenia i informacje. Jesteście niesamowici!" - napisał już dzień później w mediach społecznościowych członek ekipy technicznej Twenty One Pilots, okazując wdzięczność wobec zmobilizowanych miłośników zespołu.

