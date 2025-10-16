Nowa twarz Nicka Cave'a. Fani poznają go od zupełnie innej strony

Nowy dokument zapowiadany jest jako pogłębione studium fenomenu Nicka Cave'a - muzyka, pisarza i artysty wizualnego, którego dorobek obejmuje zarówno ekspresyjne koncerty z The Bad Seeds, jak i projekty literackie czy ceramiczne. Twórcy filmu mają przybliżyć widzom nie tylko jego karierę, ale też sposób, w jaki wpływał na innych artystów i środowisko twórcze.

Wśród rozmówców znaleźli się m.in. Florence Welch z Florence + The Machine, Colin Greenwood z Radiohead, Warren Ellis, wieloletni współpracownik Cave'a, a także reżyser Wim Wenders, pisarz Irvine Welsh i projektantka Bella Freud. Wszyscy oni - jak zapowiada stacja - podzielą się osobistymi wspomnieniami i refleksjami o przyjaźni z muzykiem.

Nowy dokument o Nicku Cavie: "Siła opowiadania historii nie zna granic"

Jak wyjaśnił Phil Edgar-Jones, dyrektor wykonawczy ds. oryginalnych programów Sky:

"Nick Cave jest jednym z tych nieporównywalnych artystów, których siła opowiadania historii nie zna granic. Jego barwne światy ożywają w tekstach, książkach, muzyce i ceramice. Cieszymy się, że możemy uchylić rąbka tajemnicy jego niezwykle złożonego świata w tym wyjątkowym projekcie" - powiedział w komunikacie prasowym Sky.

Premiera "The Veiled World of Nick Cave" planowana jest jeszcze przed końcem 2025 roku. Pierwsze dwa odcinki mają zostać zaprezentowane przedpremierowo w Londynie już w październiku.

Rok Nicka Cave'a - dokument i serial na podstawie jego książki

Co ciekawe, to nie jedyny projekt Sky związany z australijskim artystą. Równolegle stacja przygotowuje serial "The Death of Bunny Munro", będący adaptacją powieści Cave'a z 2009 roku. W główną rolę wcieli się Matt Smith, znany z "Rodu smoka" i "The Crown". Sam Cave - wraz z Warrenem Ellisem - odpowie za muzykę do produkcji.

Pięć dekad twórczości i nieustanna ewolucja

Nick Cave od blisko pięćdziesięciu lat pozostaje jedną z najbardziej wpływowych postaci muzyki alternatywnej. Zaczynał w latach 70. w zespole The Birthday Party, by następnie zbudować własny mit z formacją The Bad Seeds. Ich dyskografia obejmuje już osiemnaście albumów, a każdy z nich to inna odsłona emocjonalnej intensywności i poetyckiej głębi.

Choć w ostatnich latach artysta częściej niż o samej muzyce mówi o duchowości, stracie i nadziei, jego koncerty wciąż przyciągają tłumy. W 2026 roku Nick Cave and The Bad Seeds wyruszą w europejską trasę koncertową - od Irlandii po Francję. Niestety, Polska nie znalazła się na oficjalnej liście miast, choć, jak zauważają fani, między datami występów pozostają wolne terminy, które idealnie pokrywają się z kalendarzem festiwalu Open'er w Gdyni.

