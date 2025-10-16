Nowa twarz Nicka Cave'a. Fani poznają go od zupełnie innej strony
Jeszcze w tym roku na antenie Sky Documentaries zadebiutuje wyjątkowy projekt poświęcony jednej z najbardziej intrygujących postaci współczesnej muzyki. Serial dokumentalny "The Veiled World of Nick Cave" ma odsłonić nieznane dotąd oblicze australijskiego artysty, którego twórczość od dekad wymyka się jednoznacznym klasyfikacjom.
Nowy dokument zapowiadany jest jako pogłębione studium fenomenu Nicka Cave'a - muzyka, pisarza i artysty wizualnego, którego dorobek obejmuje zarówno ekspresyjne koncerty z The Bad Seeds, jak i projekty literackie czy ceramiczne. Twórcy filmu mają przybliżyć widzom nie tylko jego karierę, ale też sposób, w jaki wpływał na innych artystów i środowisko twórcze.
Wśród rozmówców znaleźli się m.in. Florence Welch z Florence + The Machine, Colin Greenwood z Radiohead, Warren Ellis, wieloletni współpracownik Cave'a, a także reżyser Wim Wenders, pisarz Irvine Welsh i projektantka Bella Freud. Wszyscy oni - jak zapowiada stacja - podzielą się osobistymi wspomnieniami i refleksjami o przyjaźni z muzykiem.
Nowy dokument o Nicku Cavie: "Siła opowiadania historii nie zna granic"
Jak wyjaśnił Phil Edgar-Jones, dyrektor wykonawczy ds. oryginalnych programów Sky:
"Nick Cave jest jednym z tych nieporównywalnych artystów, których siła opowiadania historii nie zna granic. Jego barwne światy ożywają w tekstach, książkach, muzyce i ceramice. Cieszymy się, że możemy uchylić rąbka tajemnicy jego niezwykle złożonego świata w tym wyjątkowym projekcie" - powiedział w komunikacie prasowym Sky.
Premiera "The Veiled World of Nick Cave" planowana jest jeszcze przed końcem 2025 roku. Pierwsze dwa odcinki mają zostać zaprezentowane przedpremierowo w Londynie już w październiku.
Rok Nicka Cave'a - dokument i serial na podstawie jego książki
Co ciekawe, to nie jedyny projekt Sky związany z australijskim artystą. Równolegle stacja przygotowuje serial "The Death of Bunny Munro", będący adaptacją powieści Cave'a z 2009 roku. W główną rolę wcieli się Matt Smith, znany z "Rodu smoka" i "The Crown". Sam Cave - wraz z Warrenem Ellisem - odpowie za muzykę do produkcji.
Pięć dekad twórczości i nieustanna ewolucja
Nick Cave od blisko pięćdziesięciu lat pozostaje jedną z najbardziej wpływowych postaci muzyki alternatywnej. Zaczynał w latach 70. w zespole The Birthday Party, by następnie zbudować własny mit z formacją The Bad Seeds. Ich dyskografia obejmuje już osiemnaście albumów, a każdy z nich to inna odsłona emocjonalnej intensywności i poetyckiej głębi.
Choć w ostatnich latach artysta częściej niż o samej muzyce mówi o duchowości, stracie i nadziei, jego koncerty wciąż przyciągają tłumy. W 2026 roku Nick Cave and The Bad Seeds wyruszą w europejską trasę koncertową - od Irlandii po Francję. Niestety, Polska nie znalazła się na oficjalnej liście miast, choć, jak zauważają fani, między datami występów pozostają wolne terminy, które idealnie pokrywają się z kalendarzem festiwalu Open'er w Gdyni.