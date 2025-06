Nie żyje Douglas McCarthy, lider legendarnego zespołu Nitzer Ebb

Douglas McCarthy pochodził z Essex, gdzie już w dzieciństwie nawiązał kontakt z przyszłym perkusistą zespołu, Davidem Goodayem . W 1982 roku wraz z Bonem Harrisem i Simonem Grangerem założyli Nitzer Ebb , zespół znany z surowego, elektronicznego brzmienia łączącego industrial i elektronikę. Pierwsze demo grupy z 1983 roku szybko przyniosło im rozgłos, a singiel "Isn't It Funny How Your Body Works" z 1985 roku zdobył popularność wśród fanów muzyki alternatywnej.

Debiutancki album "That Total Age" ukazał się w 1987 roku i otworzył zespół na szeroką, międzynarodową publiczność, zwłaszcza po trasie koncertowej z Depeche Mode . McCarthy współpracował także z Alanem Wilderem przy projekcie Recoil. Nitzer Ebb wydał łącznie pięć albumów, które miały znaczący wpływ na rozwój muzyki industrialnej i elektronicznej, inspirując takie zespoły jak Nine Inch Nails .

Po rozpadzie zespołu w 1995 roku McCarthy przeniósł się do USA, gdzie mieszkał m.in. w Los Angeles i Detroit. Studiował projektowanie i film w Cambridge, a także pracował w branży reklamowej. W 2007 roku doszło do reaktywacji Nitzer Ebb, co zaowocowało wydaniem albumu "Industrial Complex" i nowymi trasami koncertowymi. W 2012 roku McCarthy wydał także solowy album "Kill Your Friends".