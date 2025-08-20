Pochodzący z Wielkiej Brytanii zespół Florence and the Machine, z charyzmatyczną Florence Welch na czele, zapowiedział właśnie premierę swojego szóstego krążka! Fani od dawna spekulowali na temat nowego albumu grupy, a plotki podsyciło ostatnie nagranie, które wokalistka udostępniła w swoich mediach społecznościowych. Filmik był niezwykle tajemniczy - Welch najpierw wykopała dół, a następnie krzyczała w niebogłosy. Słuchacze prędko domyślili się, że jest to artystyczna zapowiedź nowego projektu.

Wcześniej artystka opublikowała także zdjęcia ze studia nagraniowego. W pracy nad nową twórczością pomagał jej gitarzysta IDLES, Mark Bowen.

Florence and the Machine zapowiedzieli premierę swojego szóstego albumu!

Na oficjalne wieści od zespołu nie trzeba było długo czekać. Za pośrednictwem Instagrama ogłoszono właśnie, że nadchodzi nowe wydawnictwo, które zatytułowane będzie "Everybody Scream". Co więcej - premiera będzie miała miejsce 31 października, w samo Halloween!

O szczegółach nowej płyty na razie wiadomo niewiele. Ma znaleźć się na niej 12 utworów, lecz tytuły, melodie, klimat oraz teksty wciąż owiane są tajemnicą. Słuchaczom pozostało jedynie czekać na wydanie przez Florence and the Machine singli promujących album - to one nakierują odbiorców na to, co nadejdzie w kolejnej muzycznej erze formacji.

Od ostatniej płyty Florence and the Machine minęło kilka lat. Fani z niecierpliwością czekali na nowe wydawnictwo

Fani z niecierpliwością czekają na nowe wydawnictwo Florence and the Machine, ponieważ od premiery ostatniego krążka zespołu minęło już ładnych kilka lat. Dyskografię studyjną muzyków zamyka bowiem wydany w 2022 r. "Dance Fever", który powstał przy współpracy z producentami Jackiem Antonoffem i Kidem Harpoonem.

Później grupa zniknęła na pewien czas, nie wydając żadnych nowości, aż wreszcie w 2024 r. Welch zaskoczyła słuchaczy, pojawiając się gościnnie w piosence Taylor Swift "Florida!!!". Utwór znalazł się na albumie amerykańskiej gwiazdy pop, zatytułowanym "The Tortured Poets Department".

W październiku tego samego roku Florence and the Machine uraczyli fanów albumem koncertowym z Royal Albert Hall w Londynie, lecz nie zaspokoiło to w pełni potrzeb słuchaczy, którzy wciąż czekali na nowości ze studia. Na krążku live znalazły się zaaranżowane na nowo utwory ze znanej, debiutanckiej płyty "Lungs".

