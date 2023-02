Austin Butler zaczął swoją karierę w Hollywood wiele lat temu. Pojawiał się głównie w serialach dla nastolatków. Jednak dopiero ostatnie role przyniosły mu tak duży rozgłos. Największą sławę zyskał po filmie Baza Luhrmanna. Okazało się wtedy, że nie jest tylko dobrym aktorem, ale też utalentowanym muzykiem. Jak sprawdził się na planie filmu "Elvis"? Jak wygląda jego muzyczna kariera?

Elvis powrócił

Austin Butler urodził się 17 sierpnia 1991 roku i w tym roku skończy 32 lata. Ma 183 cm wzrostu. Jest drugim dzieckiem Davida Butlera - agenta nieruchomości oraz Lori Anne Butler - kosmetyczki. Jego rodzina pochodzi z Anglii i wszyscy mają irlandzkie, szkockie oraz walijskie korzenie.

W wieku 13 lat zakończył edukację w szkole na rzecz lekcji domowych. Rozpoczął też wtedy karierę jako aktor w Hrabstwie Orange. Zaczął naukę gry na gitarze, a kilka lat później zdecydował się na lekcje gry na pianinie.

Kariera w produkcjach dla nastolatek

Już od początku swojej kariery pojawiał się w filmach związanych z muzyką. Zagrał w dwóch odcinkach "Hannah Montana" oraz w "iCarly". Znany jest również z innych seriali młodzieżowych. Wielokrotnie nominowano go do Young Artist Awards.

Z muzyką związany był także w 2010 roku. Wtedy to pojawił się jako jeden z głównych bohaterów spin-offu "High School Musical". Zagrał tam obok Ashley Tisdale. Jednak nie przyniosło mu to takiego rozgłosu jak późniejszy występ w filmie Quentina Tarantino. Zyskał popularność dzięki "Pewnego razu w... Hollywood", gdzie zagrał obok DiCaprio i Pitta.

Sobowtór Elvisa

Wydawać by się mogło, że niemożliwym jest znalezienie kogoś, kto idealnie odegra Elvisa. Jednak Austin Butler pokazał, że wszystko jest możliwe. Udało mu się wiernie odwzorować gesty, cechy charakteru oraz głos legendy muzyki. Opanował do perfekcji wszystkie ruchy króla rock & rolla. Łączyło ich coś jeszcze - on także stracił matkę w wieku 23 lat.

O posadę w produkcji Baza Luhrmanna walczył również Harry Styles . Jednak to właśnie Butler poświęcił się castingowi najmocniej, jak tylko mógł. Odsłuchał całą dyskografię legendy i zapoznawał się ze wszystkimi dokumentami o jego życiu. Nagrał nawet swoją wersję "Unchaind Melody", co otworzyło mu furtkę do sławy.

Poświęcenie dla roli

Aktor oddał się tej roli całym sercem. Doprowadziło to jednak do pewnych problemów zarówno zdrowotnych, jak i rodzinnych. Po nagraniu filmu w wywiadach przyznał, że wylądował w szpitalu. Chwilę po zakończeniu zdjęć do "Elvisa" dostał bóli podobnych do ataku wyrostka. Okazało się jednak, że to przemęczenie organizmu i wirus, który miał specyficzne objawy. Spędził na oddziale tydzień.

Problem pojawił się także w jego relacji z rodziną. Przygotowując się do filmu, był tak skoncentrowany na swojej postaci, że odciął się od najbliższych. Przyznał, że nie widział się z rodziną przez trzy lata. Nawet jeśli ktoś próbował z nim rozmawiać, w jego głowie pojawiały się tylko myśli o Elvisie.

Austin Butler i kariera muzyczna

Aktor potrafi grać na instrumentach i ma dobry głos. Nie był jednak wcześniej związany zawodowo z muzyką, nie ma też na swoim koncie żadnych albumów. Jego talent wokalny poznać możemy wyłącznie w "Elvisie" oraz w jednym utworze stworzonym do "iCarly".

Elvis poza sceną

Przez kilka lat wydawałoby się, że Austin Butler jest w stabilnym i szczęśliwym związku. Przez prawie 9 lat spotykał się z Vanessą Hudgens . Wszyscy liczyli na zaręczyny pary, lecz ta rozstała się w 2019 roku. Dwa lata później media plotkowały o związku aktora z Lily-Rose Depp. W tej kwestii jednak żadna ze stron nie zostawiła komentarza.

W grudniu 2021 zaczęły pojawiać się plotki o związku Butlera z 10 lat młodszą Kaią Gerber. Kobieta jest modelką i córką Cindy Crawford. Podejrzenia mediów z czasem zaczęły się sprawdzać. Para nie bała się pokazać już w 2022 roku razem na czerwonym dywanie.

***

