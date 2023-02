Informację o śmierci Burta Bacharacha przekazało Associated Press. Muzyk zmarł 8 lutego w swoim domu w Los Angeles z przyczyn naturalnych.

Kim był Burt Bacharach?

Burt Bacharach był wybitnym kompozytorem oraz pianistą. Na swoim koncie miał sześć nagród Grammy i trzy Oscary za najlepsze piosenki do filmów. Stworzył takie przeboje jak: "This Guy’s in Love with You", "Raindrops Keep Fallin’ on My Head", "(They Long to Be) Close to You" oraz "That’s What Friends Are For."

Przez wiele lat współpracował z autorem tekstów Halem Davidem i piosenkarką Dionne Warwick. Jego przeboje, wykonywane są były przez największe gwiazdy muzyki, m.in. zespół The Carpenters, Arethę Franklin, Toma Jonesa, Roda Stewarta, Barbrę Streisand, Sheryl Crow oraz Adele.



