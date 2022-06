Mówiąc o swojej najnowszej płycie, nad którą Beyonce pracowała dwa lata, artystka przyznała, że po wymagającym czasie izolacji chce dać fanom narzędzie do oderwania się od zmartwień i nieco przytłaczającej rzeczywistości, jaka nam towarzyszyła.

"Po izolacji i niesprawiedliwości ostatniego roku, myślę, że wszyscy jesteśmy gotowi na ucieczkę, podróżowanie, miłość i śmiech. Czuję odrodzenie, chcę być częścią tej ucieczki w każdy możliwy sposób" - mówiła rok temu w rozmowie z "Harper's Bazaar".

Beyonce z nowym przebojem?

Słowa dotrzymała. Najpierw pojawiła się zapowiedź jej płyty, a krótko po tym zadebiutował promujący album singel "Break My Soul", który wprost porywa do tańca i przenosi słuchaczy na klubowy parkiet. W utworze znajdziemy wpływy muzyki house i pop z lat 80. i 90. Można doszukać się elementów, które kiedyś znajdowaliśmy w utworach "Gypsy Woman" Crystal Waters czy słynnym hicie "Show Me Love" Robin Schulz.



Reklama

Clip Beyonce BREAK MY SOUL (Lyric Video)

Redaktor naczelny brytyjskiego "Vogue" Edward Enninful, który miał okazję, jako jeden z nielicznych, wysłuchać albumu na długo przed jego premierą pisał następująco: "To muzyka, która sprawia, że zaczynasz się poruszać, która kieruje umysł w stronę kultur i subkultur, muzyka, która zjednoczy tak wielu na parkiecie, która porusza duszę".

Beyonce kończy 40 lat! Oto jak podbijała w przeszłości sieć 1 / 10 Dwukrotnie - w 2013 i 2016 roku - Beyonce nie uruchamiała żmudnej machiny promocyjnej, by napędzić sprzedaż swojego nowego albumu. Wokalistka po prostu udostępniała płyty w odpowiednich miejscach w sieci (album "Beyonce" miał premierę w serwisie iTunes, "Lemonade" w Tidalu), wcześniej tylko delikatnie sugerując, że szykuje coś "dużego". Gdy wydawnictwa pojawiały się w sieci, na ich punkcie wybuchała masowa histeria. Za szumem w sieci szły również wyniki sprzedażowe - album "Beyonce" sprzedał się w nakładzie ponad 5 milionów egzemplarzy, natomiast "Lemonade" w nakładzie 2,5 miliona kopii (najlepiej sprzedający się album w 2016 roku). Źródło: Getty Images Autor: Kevin Winter udostępnij

"Hymn lata 2022"

Podobne wrażenia po przesłuchaniu singla towarzyszą fanom artystki. Pod wpisem na Instagramie zapowiadającym utwór już pojawiły się tysiące komentarzy, w których fani dziękują artystce za ten podnoszący na duchu kawałek. Niektórzy nazwali piosenkę "hymnem lata 2022", "ten utwór porwie ludzi do tańca" - przewidują kolejni komentujący. Na platformie Youtube, piosenka już ma ponad 1,9 mln wyświetleń.

Utwór "Break my soul" bez wątpienia daje przedsmak tego, w jakim kierunku muzycznym tym razem postanowiła pójść artystka. Zaostrzył również apetyt na to, co jeszcze zawierać będzie jej nadchodząca płyta, na której znajdzie się 16 utworów. O tym przekonamy się, za nieco ponad miesiąc.