Natalia Nykiel miała być zapraszana do "Tańca z gwiazdami" już wielokrotnie, jednak w przeszłości twórcy programu nie byli w stanie zachęcić jej na tyle wystarczająco, by przyjęła propozycję. Co tym razem zaważyło na decyzji wokalistki? Według informacji, jakie uzyskała Plejada, gwiazda zgodziła się na udział w programie dlatego, że zaoferowano jej doświadczonego partnera. Natalia Nykiel ma bowiem wystąpić w tanecznym show z Jackiem Jeschke u boku, któremu dwukrotnie udało się zwyciężyć w finale “Tańca z gwiazdami" z innymi artystkami.

Nowa uczestniczka "Tańca z gwiazdami" dała się poznać szerszej publiczności w 2013 r., kiedy to wzięła udział w drugiej edycji talent show stacji TVP - "The Voice of Poland". W programie doszła aż do finału, podbijając tym samym serca jurorów oraz wielu Polaków. W dalszej karierze Natalia Nykiel zyskała popularność dzięki swoim radiowym hitom, w których z łatwością mieszała taneczny pop z elektronicznymi brzmieniami.